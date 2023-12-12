Який манікюр краще не робити на новорічну ніч 2024 року

Вже через лічені тижні ми будемо зустрічати новий 2024 рік, який цьогоріч є роком Зеленого Деревʼяного Дракона. Звісно ж, усі жінки ще на початку грудня завжди шукають ідеї для новорічного манікюру.

Однак, не всі знають, які кольори краще не використовувати на прийдешню новорічну ніч, щоб не гнівати Дракона.

Так-так, і таке буває, не всі кольори до смаку примхливому та вибагливому Дракончику.

Тому, щоб не відлякувати вдачу, успіх та позитивні моменти в наступному році, з відповідальністю поставтеся до дизайну своїх нігтиків.

Ідея чорного манікюру Фото: Іnstagram.com/cherkashina_nails_pv та nails_yaroslava

Зокрема, фахівці нейл-індустрії рекомендують забути про темні та похмурі кольори, які і так символізують сум та притягують невдачу. Звісно, йдеться про чорний колір. Вирує думка, що нігті чорного кольору можуть розгнівати Дракона та принести в новий рік складні випробування та навіть втрати.

Ідея синього манікюру Фото: Іnstagram.com/nail_room_maryana та _andreeva__nails_

Також не варто робити нігті трендового синього кольору, який останнім часом на піку своєї популярності. Звісно, цей колір доволі акцентний в класичних образах, але є думка, що Драконові він не до смаку. Оскільки звір не любить цей колір, то і може легко розізлитися, побачивши його. Саме тому Дракон може спровокувати проблеми, які довго не зможуть вирішитися.

Не варто також обирати коричневі, шоколадні кольори. Це точно невдалий вибір для Дракона, який любить щось особливе.

Ідея жовтого манікюру Фото: Іnstagram.com/natalin.nails/ та vera_kudrenko_nails_sumy

Також не рекомендується обирати жовтий колір. Все тому, що раніше було розуміння, що жовтий колір — це колір осіб вищого рангу: царів, королів, імператорів. Оскільки Дракон таки любить величь і вважає себе високопоставленим персонажем — йому не сподобається, що хтось хоче бути вище нього.

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