Дружина Бориса Джонсона поділилася кадрами з дня народження доньки (фото, відео)

Батьки влаштували дівчинці тематичну вечірку в стилі свинки Пеппи.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі влаштували тематичну вечірку з нагоди дня народження їхньої доньки Ромі, якій виповнилося два роки. Фотографії та відео місіс Джонсон опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Батьки влаштували для дівчинки свято зі Свинкою Пеппою. Дівчинка була одягнена в красиву рожеву сукню з чарівними крилами та здавалася дуже щасливою на вечірці Пеппи з арками з повітряних кульок кольору веселки, майданчиком для кульок, надувним замком, м'яким басейном, із дитячими аніматорами та казковим святковим тортом, прикрашеним героїнею мультфільму.

Діти, яких Джонсони запросили до Ромі на свято, змогли потанцювати й погратися з ростовою лялькою в костюмі Пеппи.

"Нам було так весело на вечірці з нагоди другого дня народження нашої маленької дівчинки. Величезне спасибі неймовірним жінкам, які допомогли зробити його таким блискучим і подарували Ромі найчарівніший день. Спасибі @blooms_and_balloons_events за найкрасивіші повітряні кулі та показ Пеппи. Це мало приголомшливий вигляд! Спасибі @luxurysoftplaycompany за м'яку гру та надувний замок мрії. Це був просто дитячий рай. Спасибі @littlepartymonkeys_ за нашого особливого гостя, нашого талісмана поросятка. Я ніколи не забуду обличчя моєї доньки, коли вона побачила, як Пеппа вийшла з-за рогу! І @actionamanda, просто найкращій дитячій аніматорці та хайп-жінці! Вона знає, як змусити всіх танцювати! Після цього мені потрібно лягти! Повністю розбиті, але в нас є дуже, дуже щасливі діти. Залишилися правильні спогади", — написала Керрі в подячному пості.

Загалом у Керрі та Бориса троє дітей. Крім Ромі, вони виховують трирічного Уліфреда, який неймовірно схожий на свого батька, і малюка Френкі. Остання дитина пари з'явилася на світ 5 липня 2023 року, але вже кілька разів встигла відпочити з батьками, братом і сестрою на курортах.

Раніше Фокус писав, що Керрі звільнила няню свого сина.