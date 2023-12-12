58-річного письменника Фредеріка Беґбедера звинувачують у зґвалтуванні

Письменник раніше мав проблеми з поліцією, однак цього разу його звинувачують за домагання до молодої дівчини.

Відомого французького письменника Фредеріка Беґбедера затримала поліція за підозрою в зґвалтуванні. Як пише видання Le Parisien, його арештували у вівторок, 12 грудня, у місті По (Франція).

Інформацію про затримання відомого письменника підтвердив прокурор Родольф Жаррі.

Відомо також, що письменник прибув у відділок уже зі своїм адвокатом. Сторона захисту поки ніяк не коментує подію.

Що ж до самої суті. Автора відомого бестселера "99 франків" підозрюють у зґвалтуванні молодої дівчини. Нібито письменник мав зв’язок зі своєю постійною партнеркою, однак, як стверджує сама дівчина, перший інтимний зв’язок у ліжку був за її згодою, а от другий раз письменник узяв її силою. Відбулося це все в номері готелю, де парочка відпочивала.

Варто зазначити, що письменник уже не вперше має проблеми з поліцією. Раніше проти Фредеріка Беґбедера була порушена кримінальна справа через наркотики. Тоді, 2008 року, його затримали на Єлисейських Полях і звинуватили в зберіганні та вживанні кокаїну.

У червні 2022 року Фредерік визнав свою провину, однак заявив, що більше не має ніяких проблем з наркотиками.

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