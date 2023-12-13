13 грудня 2023 року: Євстратія, Авксентія, Євгенія та інших — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також прясти та ткати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Вони постраждали від рук двох імператорів, які знищували християн, Максиміліана та Діоклетіана. Це сталося, коли у Вірменії та Кападокії увірували в Ісуса Христа. Тоді ж правителям донесли, що за вірою люди можуть віддалитися від Римської імперії. Святі намагалися викрити своїх катів у жорстокості, проповідували Слово Боже та допомагали бідним.

Що не можна робити 13 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

прясти та ткати;

їсти м'ясні та молочні страви;

пити алкоголь;

лаятися, лихословити, пліткувати

Народні повір'я та прикмети:

вогонь у печі білий — до потепління, червоний або жовтий — до морозів;

ясний і морозний день — до багатого врожаю наступного року;

кішка дуже активно вмивається — до холодної і ясної погоди;

якщо протягом дня погода часто змінюється, то весь грудень буде мінливим;

якщо весь день йде сніг, то і на Новий рік буде снігопад.

День ангела святкують:

Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.

Народилися в цей день:

1893 рік — Микола Хвильовий, український письменник і публіцист;

1989 рік — Тейлор Свіфт, американська кантрі-співачка, авторка пісень, акторка.

А також у цей день:

1917 рік — Українська Центральна Рада офіційно утворює Повітряний флот;

2004 рік — Андрій Шевченко стає володарем "Золотого м'яча".