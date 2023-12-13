Адам Драйвер вдруге став батьком: відома стать малюка

Первісток актора народився у 2016 році, проте публіці про це повідомили аж через два роки.

40-річний американський актор Адам Драйвер вдруге став батьком. Про це пише Page Six.

Зірка фільму "Феррарі" і його дружина Джоан Такер, 41, у 2023 таємно народили дівчинку. Драйвер оголосив про появу другої дитини під час генеральної репетиції "Saturday Night Live" перед тим, як він вчетверте виступить ведучим комедійного скетч-шоу.

Адам Драйвер Фото: Getty Images

"Минулого року я попросив дівчинку, і я її отримав, і це виснажує", — зізнався Адам, пожартувавши, що тепер проситиме на свята снодійне.

Такер та Драйвер одружилися у 2013 році. Вони всіляко приховують своє особисте життя від уваги публіки. У 2016 подружжя вперше стало батьками: у них народився син. Втім, про це стало відомо аж через два роки. Імʼя хлопчика досі не розкрили.

Адам Драйвер та Джоан Такер Фото: Getty Images

Уперше чутки про другу вагітність Джоан стали поширюватися в лютому 2023. Тоді її помітили з помітно округленим животом біля квартири подружжя в Нью-Йорку. Судячи з усього, акторка народила дитину ще навесні, а відомо про це стало аж наприкінці року.

Нагадаємо, Адам Драйвер зіграв головну роль у фільмі про Енцо Феррарі.

Також Фокус писав про появу Адама Драйвера на Венеційському кінофестивалі.