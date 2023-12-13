36-річна Гіларі Дафф повідомила, що скоро вчетверте стане мамою

Акторка вже народила трьох дітлахів, однак судячи з усього вона планує народжувати ще не раз.

Відома голлівудська акторка та співачка Гіларі Дафф сповістила, що вагітна четвертою дитиною. Зробила вона це оригінально, показавши у своєму Instagram сімейні фото, на яких видніється її округлий животик.

Судячи з розміру животика, акторка вже незабаром має народити четверту дитину.

На фото, яке опублікувала Гіларі, видно її чоловіка Меттью Кома. Поряд з ним кумедно позують їх спільні доньки Бенкс, якій 4 роки та Мей, якій тільки 2 роки. Зі сторони Гіларі сидить її старший син Лука, якому вже 11 років, від першого шлюбу з Майком Комрі.

Акторка була не багатослівною у дописі під фото, лише написала коротко "Сюрприз-сюрприз". Новина для шанувальників Гілларі дійсно була неочікуваною, адже вони не розуміють, як так довго вона тримала в таємниці таку радісну звістку.

Звісно під фото прихильники зіркової родини почали писати вітальні слова.

"Я знав, що в неї буде ще один! Я відчув це! Вітаю!"

"МОЯ ІКОНА. У мене буде четверо дітей, бо у вас четверо дітей".

"Ах, вітаю!! Ми знали, що це станеться і ми знали, що саме так ви про це повідомите".

Нагадаємо, Тома Круза помітили в компанії колишньої дружини російського олігарха.