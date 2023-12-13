Джордж Клуні розкрив хитрий трюк "Санти" зі своїми дітьми

Шестирічні спадкоємці актора та його дружини Амаль вірять у Санту.

62-річний американський актор Джордж Клуні розповів шанувальникам про таємний фокус Санти зі своїми шестирічними близнюками Олександром та Еллою. Про це пише People.

Клуні зізнається, що двійнята, народжені з різницею в кілька хвилин, усе ще "захоплюються Сантою", що він вважає дуже "корисним".

"Коли мої діти погано поводяться, скажімо, у липні, мені дзвонить Санта", — розповідає актор на прем’єрі свого нового фільму "Хлопці в човні".

"І я кажу: "Гей, Санто, як справи?" І він каже: "Усе йде добре. Як діти?"", — пригадує Джордж.

Амаль та Джордж Клуні Фото: Getty Images

І я кажу: "Ну, я не знаю. Діти, як у вас справи?"", – пожартував Клуні.

Він навіть запросив друга бути "Сантою" для цих спеціальних дзвінків, додавши: "У мене справді є приятель, чий дзвінок має назву "Санта"".

Клуні тривалий час був холостяком, перш ніж він почав романтичні стосунки з Амаль Аламуддін, 45, яка познайомилася з актором через спільного друга у квітні 2013 року.

Пара одружилася у вересні 2014 року в Італії, а в червні 2017 у подружжя народилася двійня.

Амаль та Джордж Клуні Фото: Скриншот

Клуні повертається в режисерське крісло для свого восьмого повнометражного фільму "Хлопці в човні", адаптованого за однойменною книгою Деніела Джеймса Брауна 2013 року. Картина розповідає про веслувальну команду Вашингтонського університету, яка представляла Сполучені Штати на Олімпійських іграх 1936 року в Берліні.

Нагадаємо, Амаль та Джордж Клуні відвідали премʼєру нового фільму актора.

Також Фокус писав про те, як друзі Джорджа Клуні відреагували на його роман з Амаль.