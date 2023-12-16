Левам — везіння, Тельцям — доходи. Таро-прогноз на гроші в січні 2024 року для всіх знаків

До нас на всіх порах мчить високосний 2024 рік із позивним "Дракон". Здавалося б, з огляду на базові ввідні, від нього хорошого можна не очікувати. Але головне в такому разі — це вміння підготуватися до бурь і затишшя прийдешнього періоду. Чітко розуміти, коли прийде час витрачати, і час заробляти. Утім, комусь вдасться вдало покататися на "Колесі фортуни", не докладаючи зусиль, а комусь доведеться посилено працювати, можливо, більше, ніж зазвичай.

Пропоную фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року Дракона.

Овен

(Король Пентаклів, Королева Жезлів, Вежа)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Овнів

У Овнів велика ймовірність розтратити всі доходи, що прийшли на початку року в січні 2024 року. У першій декаді місяця на вас очікує позитивна фінансова динаміка або добра стабільність, друга ознаменується підвищеною активністю, яка може призвести до необдуманих витрат до кінця періоду.

Можуть очікувати форс-мажорні витрати наприкінці січня. Важливо берегти здоров'я і нервову систему. Перекіс у цих сферах може призвести до порушення роботи фінансового каналу і призвести до неприємних наслідків. Утім, велика ймовірність, що ви просто вдаритеся в необдумані витрати в перший місяць року і до кінця січня доведеться зализувати "рани" на тілі банківського рахунку.

Телець

(6 Пентаклів, 6 Чаш, 10 Пентаклів)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Тельців

Тельці, до вас мчить фінансова удача у вигляді відданого боргу, несподіваних виплат за минулий рік, можливі хороші гроші, що надійшли із сім'ї. Одним словом, січень 2024 стане для вас дуже прибутковим. Важливо ловити удачу на льоту і не нехтувати обережністю,

Не виключено, що позитивні фінансові процеси, які стартували торік, перекочують у 2024 рік і принесуть хороші результати відразу після Нового року.

Близнюки

(9 Пентаклів, 8 Чаш, 5 Мечів)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Близнюків

Близнюки, ви ризикуєте все розтратити ще до того, як заробите. У першій декаді можливі доходи, премія, додатковий заробіток, але друга і третя декади періоду характеризуються не найкращими фінансовими перспективами. Можлива втрата грошей, програш, невдала інвестиція, велика покупка, яка обернеться небажаними результатами. Словом, у січні 2024 вам краще не ризикувати і дочекатися кращих часів. Не ризикуйте без нагальної потреби і тримайте свої кревні при собі.

Рак

(Паж Пентаклей, Повішений, Правосуддя)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Раків

На початку місяця на раків очікують невеликі доходи, які, щоправда, доволі швидко вичерпаються під вагою святкових витрат і, як наслідок, гулянь на широку ногу в грудні. Але не хвилюйтеся! у третій декаді місяця на вас очікує поліпшення ситуації, і, як наслідок, — настрою.

Лев

(8 Петаклів, 10 Пентаклів, 3 Чаш)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Львів

На Левів чекає плідна робота і витрати на веселе проведення часу, можлива премія на роботі або поява нового джерела доходу. Перший місяць у вас пройде на відмінно: ви залишитеся задоволені. Представники знака можуть дізнатися про заповіт на своє ім'я від далекого дядечка або отримати вдалу пропозицію про роботу. Погоджуйтеся!

Діва

(Туз Жезлів, 10 Пентаклей, 5 Чаш)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Дів

Діви, на початку місяця вам може спасти на думку блискуча, на перший погляд, ідея про новий бізнес або інвестиції. Не поспішайте! Ви ризикуєте розчаруватися. Третя декада місяця знаменується не найкращими енергіями. Утримайтеся від вкладень у все, що вам здається геніальним або дуже потрібним і перспективним на початку січня 2024 року. Якщо дуже хочеться вкластися в щось нове — перенесіть на лютий. Перед цим не забудьте ще раз оцінити і головне — порахувати витрати на ваші ідеї. Можливо, ви зміните думку про них.

Ваги

(3 Жезлів, 7 Чаш, Лицар Чаш)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Терезів

Терези, у вас занадто багато ілюзій і надзвичайно мало системного підходу до фінансових питань у січні 2024. Цей час вам буде дано для візуалізації, мрій та планування на майбутнє. Не поспішайте все здійснювати та реалізовувати. У вас зараз занадто мало земних енергій, ви не здатні правильно оцінити ризики. Іншими словами, січень для вас — час помріяти.

Скорпіон

(10 Пентаклей, 9 Пентаклей, Ієрофант)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Скорпіонів

На Скорпіонів чекають хороші доходи і високе заступництво або протекторат. Можливо, ви вирішите навчатися нового, знайдете духовного вчителя або вирішите змінити вектор соціальної реалізації в першому місяці 2024 року. Усе, що спадатиме на думку скорпіонам у січні, — до добра. Ловіть інсайти й уникайте зволікання. Дія — це ваше кредо січня.

Стрілець

(6 Пентаклей, 8 Пентаклей, Паж мечів)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Стрільців

Стрільцям слід проявляти обережність і уважно поставитися до ймовірності крадіжки, підстави на роботі або поломки в третій декаді місяця. При цьому, перша і друга декади знаменуються продуктивною роботою і хорошими угодами та ефективними вкладеннями. Можливо, ви придбаєте щось дороге і корисне на самому початку року.

Козеріг

(Королева Мечів, 5 Жезлів, Туз Жезлів)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Козерогів

На Козерогів очікують конфлікти та ймовірність витрат на медичні послуги. Зверніть увагу на здоров'я. Ця сфера може постраждати відразу після Нового року і це стане причиною погіршення фінансового аспекту. У третій декаді на вас чекають нові ідеї, нові починання і явний приплив енергій в усі сфери життя. Тож не засмучуйтеся через не найоптимістичніший старт року Дракона 2024. Уже до Нового року за Східним календарем у ваше життя прийдуть позитивні оновлення.

Водолій

(4 Мечів, 10 Пентаклей, Сила)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Водоліїв

Водолії, вам вдасться реанімувати вашу фінансову сферу. Перша декада місяця здаватиметься депресивною, але друга і третя принесуть хороші доходи, нові пропозиції, підтримку сім'ї, приплив енергій та інші профіти, про які ви не могли мріяти ще недавно. На вас очікує вдалий старт року 2024. Схоже, Дракон вам відкрито симпатизує.

Риби

(Паж Жезлів, 10 Чаш, 2 Чаш)

Фінансовий Таро-прогноз на січень 2024 року для Риб

Риб очікують розважальні події, нові знайомства, нові ідеї, спілкування з дітьми, яке тішитиме, але аж ніяк не гроші. Можливо, у вас і так усе непогано з фінансовою сферою — тоді вона буде без змін. Деяким представникам знака Риб доведеться підписати контракти, результат яких поки не очевидний.

Раніше Фокус писав Таро-прогноз на зустріч Нового року Дракона для всіх знаків Зодіаку.