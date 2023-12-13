Режисер презентував новий видовищний трейлер "Дюни 2" - відео

В українських кінотеатрах фільм має з’явитися уже 29 лютого 2024 року.

Режисер Дені Вільнєв поділився новим трейлером другої частини фільму "Дюна". Трейлер з’явився на офіційній сторінці Warner Bros.

Відомо, що за сюжетом головний герой Пол Атрід, якого у фільмі зіграє 27-річний француз Тімоті Шаламе, об’єднується з Чані, яку зіграє Зендея та плем’ям пустельного народу у всесвіті Дюни, заради того, щоб помститися змовникам, які вбили його сім’ю.

Якщо попередні трейлери були загально візуальними, то цей показує більше детальні картинки битв, які відбудуться у фільмі.

Відомо, що друга частина, яка є продовженням фільму "Дюна" за тривалістю йтиме близько 3-х годин — 2 години 45 хвилин.

Всім відомо, що у акторському складі з’являться герої з попередньої частини. Мова йде про Тімоті Шаламе, Зендею, Ребеку Ферґюсон, Джоша Броліна, Стеллан Скашґорд, Дейва Батістаа та Хав’єра Бардема. Однак з’являться і нові персонажі серед яких Остін Батлер, який виконає роль лиходія Фейда-Раута Харконнена, Флоренс П’ю виконає роль принцеси Ірулан та Крістофер Вокен в ролі Шаддама IV.

Варто відзначити, що режисер фільму Дені Вільнев на пресконференції у Південній Кореї присвяченій стрічці "Дюна: Частина 2" зізнався, що має у планах зняти ще й третю частину фільму і вже працює над створенням сценарію.

Режисер також відзначив, що вважає другу частину фільму успішною і кращою ніж першу.

Нагадаємо, акторка фільму "Дюна" травмувал око на пресконференції присвяченій фільмуї присвяченій фільму.