Netflix розсекретив, коли вийде продовження популярного серіалу

Довгоочікуване продовження глядачі зможуть побачити лише весною 2024 року

Netflix офіційно озвучив дату виходу на телеекрани популярного американського телесеріалу "Бриджертони" третій сезон.

Відомо, що новий сезон буде розділений на дві частини. Першу частину покажуть глядачам уже 16 травня 2024 року. Друга частина серіалу з'явиться у прокаті з 13 червня 2024 року.

Крім того, що Netflix розсекретив дату виходу серіалу, так ще й презентував новий довгоочікуваний тизер.

Варто відзначити, що "Бріджертони" вперше був презентований глядачам у грудні 2020 року. Другий сезон вийшов у світ в березні 2022 року. Однак ще у 2021 році розробники серіалу повідомили, що планують показати глядачам ще два сезони серіалу

Історична драма романтика наскільки сподобалася шанувальникам, що вони з радістю прийняли звістку про продовження.

Відомо, що сюжетна лінія серіалу відбувається в Лондоні в епоху Регентства. Головні герої — по четверо братів та сестер з родини Бріджертонів.

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