Колишнього чоловіка Ані Лорак запідозрили в романі з учасницею "Холостяка"

Валерія Старчеус дедалі частіше з'являється на спільних фото з бізнесменом

46-річний турецький бізнесмен, колишній чоловік співачки Ані Лорак, Мурат Налкакиоглу, який, за чутками, нещодавно розійшовся з новоспеченою дружиною, закрутив роман з колишньою учасницею "Холостяк-10" Валерією Старчеус, більш відомою під сценічним ім’ям Laganza. Фото з дівчиною часто почали з'являтися у блозі бізнесмена.

Зокрема, на останніх фото парочка разом з’явилася на благодійному заході, який відбувся у Fairmont Grand Hotel.

На фотографії, яку опублікувала Laganza парочка мило позує на камеру обійнявшись один з одним.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу підігріває чутки про роман з українською блогеркою Фото: instagram.com/muratnalca

Поки офіційно пара не коментує чутки про їх стосунки, однак підписники, які пильно стежеть за Муратом ще з часів подружнього життя з Ані Лорак, досі в очікуванні, коли бізнесмен зізнається, що розійшовся з другою дружиною. Публіку шокували чутки, що бізнесмен через пів року після одруження з візажисткою Лілією Реус розірвав стосунки. Парочка зачистила соціальні мережі від спільних фото і більше не з'являється разом на публіці. Неофіційно відомо, що вони розлучаються. Саме ж подружжя поки не підтвердило і не спростувало інформацію. Однак судячи з інстаграму Лілії та Мурата парочка таки розбіглася.

Варто відзначити, що після чуток Мурат активно показує своє життя в оточені інших жінок, серед яких і блогерка та співачка Валерія Старчеус.

Варто відзначити, що це не перша поява парочки разом. Ще тиждень тому Мурат показував, як відпочиває в компанії Валерії. Вони сфотографувалися разом в автівці, а згодом Мурат показав фото, де він в обіймах Валерії, лежить у неї на грудях.

Нагадаємо, обраниця Володимира Остапчука також розкритикувала Машу Єфросиніну після конфлікту з Трінчер.