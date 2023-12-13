Сандра Буллок повертається до роботи після смерті бойфренда

Актриса не знімалася понад рік. За цей період у її житті сталася трагедія.

59-річна голлівудська актриса Сандра Буллок, яка чотири місяці тому втратила свого бойфренда Брайана Рендалла, вирішила повернутися до роботи. Зірку помітили, коли вона виходила з машини на стоянці Warner Bros., пише Daily Mail.

Сандра Буллок, коханий чоловік якої помер від важкої хвороби в 57 років, мала похмурий вигляд. Схоже, вона все ще носить траур, оскільки була одягнена в чорний піджак і такого ж кольору топ. Очі вона сховала за сонцезахисними окулярами, а в руках тримала чорну сумку.

Сандра зробила річну перерву в кар'єрі, щоб доглядати за Браяном, який три роки боровся з бічним аміотрофічним склерозом. Її останніми фільмами стали "Загублене місто" і "Швидше за кулю", обидва вийшли 2022 року.

Смерть Брайана 5 серпня 2023 року стала для Буллок важким ударом. Рендал був професійним фотографом і познайомився з акторкою 2015-го, коли робив знімки для вечірки з нагоди п'ятого дня народження її сина Луї.

У Сандри двоє прийомних дітей — 13-річний Луї та 11-річна Лейла, яких вона всиновила і ростила разом із Брайаном до його передчасної смерті.

Актриса рідко говорила про особисте життя, але кілька років тому не втрималася і назвала Браяна коханням усього свого життя.

Сандра Буллок і Брайан Рендалл

"У нас двоє прекрасних дітей — троє дітей, його старша дочка. Це найкраща річ на світі", — зізналася вона.

Її роман з Браяном почався через п'ять років після божевілля в ЗМІ навколо краху її шлюбу із зіркою реаліті-шоу Джессі Джеймсом. Сандра опинилася в центрі скандалу на початку 2010 року, коли відразу кілька жінок заявили, що Джессі зраджував Буллок із ними.

Раніше Фокус писав, що Сандра не була впевнена у зйомках фільму "Невидима сторона", за який вона отримала "Оскар".