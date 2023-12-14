14 грудня 2023 року: мучеників Аполлонія, Феотиха та Аріана — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також гуляти після заходу сонця.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Аполлонія, Феотиха і Аріана. Вони мешкали в Єгипті та стали жертвами через свою віру в період правління імператора Діоклетіана. У той час християн піддавали масовим гонінням. Аполлоній, який займався читанням священних текстів, тривалий час переховувався. Через страх перед тортурами він вирішив заплатити язичнику Филимону, щоб той прикинувся Аполлонієм і приніс жертви ідолам. Але на Филимона зійшло осяяння Боже і він увірував у Христа.
Що не можна робити 14 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- гуляти після заходу сонця;
- брати в руки віник.
Народні повір'я та прикмети:
- тепло — літо теж буде теплим;
- вітер дме в один бік, але хмари пливуть в інший — до похмурої та сніжної погоди;
- мінлива погода — чекайте відлиги;
- вночі іній — до снігопаду вдень.
День ангела святкують:
Аполлон, Зосима, Іларіон, Іпатій, Левко, Леонід і Филимон.
Народилися в цей день:
1503 рік — Нострадамус(Мішель де Нотрдам; пом. 1566), французький лікар, алхімік, поет, астролог і провісник;
1946 рік — Джейн Біркін (пом. 2023), англо-французька актриса театру і кіно, співачка.
А також у цей день:
1901 рік — у Лондоні проводять перший турнір із настільного тенісу;
1911 рік — людина вперше підкорює Південний полюс.