Еністон у шкіряних шортах з"явиться на обкладинці відомого журналу разом з Візерспун

Дженніфер Еністон та Різ Візерспун вже декілька років ділять один знімальний майданчик.

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон у компанії 47-річної колеги по знімальному майданчику Різ Візерспун попозували для обкладинки журналу Variety. Знівки з фотосесії опублікував у себе на сторінці фотограф Dan Doperalski.

Варто відзначити, що обоє акторок останні декілька років разом знімаються в американському серіалі "Ранкове шоу", який виходить на екрани з 2019 року.

Для фотосесії Дженніфер, яка більш відома роллю в серіалі "Друзі" одягнула чорні шкіряні шортики поверх чорних капронових колготків. Доповнила все чорним топом з глибоким декольте та чорними туфлями.

З прикрас Еністон одягнула підвіску на шию, браслети та обручки на руки.

Її спільниця по знімальному майданчику Різ Візерспун також обрала образ тотал-блек. Різ одягнула чорну класичну юбку нижче коліна, класичну чорну рубашку та підкреслила все чорними туфельками та колготками під колір шкіри.

Обоє акторок мали легкий макіяж та розпущене золотаве волосся.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон розповіла про відверту сцену сексу в "Ранковому шоу".