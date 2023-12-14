Олена Кравець після гучного скандалу з державними коштами запускає власне шоу зі старшою донькою

Цього разу актока з'явиться на знімальному майданчтку разом зі старшою донькою.

46-річна актора та телеведуча, зірка "Кварталу 95" Олена Кравець разом зі своєю старшою донькою Марією запускає нове шоу на ютубі. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграм.

Олена Кравець розповіла, що подкас матиме назву "Вдома поговоримо". Присвячений подкаст буде вічній темі батьків та дітей.

Також Кравець зізналася, як виникла ідея проекту. Вони разом зі старшою донькою часто розмовляють на кухні. Частіше за все це довгі розмови, інколи з суперечками. Саме тому 20-річна Марія вирішила разом з мамою спробувати щось нове та запустити подкаст на тему батьківських відносин з дітьми та навпаки.

Далі Кравець заявила, що в деталі вдаватися не буде, однак анонсувала, що проект з’явиться в мережі вже незабаром.

Цікаво, що нове шоу Олени Кравець народилося незадовго до того, як її ім’я почало фігурувати в скандалі щодо фінансування шоу "Тихий вечір" з держбюджету. Мова йде про 27,5 мільйонів гривень.

Згодом Кравець озвучила свою версию скандалу: "Кошти, про які йдеться, були виділені каналу на зйомки програми у 2023 році. В 2024-му програма не виходитиме. Через те, що канал звітував на сайті Прозорро про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною. Я є лише обличчям і ведучою програми. Я працюю за зарплатню, з якої сплачую податки і не відповідаю за розподілення коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу. Вся команда "Тихого вечора", а це велика кількість людей, робить свій внесок у інформаційну війну".

Нагадаємо, 7-річній доньці Олени Кравець зробили операцію за новою технологією.