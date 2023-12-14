Леонардо Ді Капріо бачили на побаченні з сестрою Кейт Мосс

30 років тому Леонардо зустрічався з Кейт Мосс, а тепер провів час з її сестрою Лотті.

Леонардо Ді Капріо вирушив до елітного лондонського клубу Chiltern Firehouse, де провів час разом із Лотті Мосс, молодшою сестрою супермоделі Кейт Мосс. Цікаво, але 30 років тому у Лео був роман із Кейт. Про це пише Daily Mail.

"Леонардо і Лотті були в одній кімнаті. Їх явно тягнуло одне до одного. Вони базікали і хихикали до самого світанку, коли прийшов час закінчувати. Вони покинули клуб Chiltern Firehouse рано вранці, чудово провівши час разом", — заявив інсайдер.

Інше джерело повідомило, що Лео і Лотті прекрасно проводили час і, здавалося, "були дуже близькими".

Лотті Мосс Фото: Instagram lottiemossxo

"Вони прибули окремо, але з різницею всього в кілька хвилин, і сиділи за столом з іншими друзями. Їхня близькість викликала у багатьох здивування — і люди в клубі говорили про Кейт, а також про той факт, що Лотті, схоже, перебуває у відповідній віковій категорії для Лео", — розповів інсайдер.

Раніше ввечері 49-річний ДіКапріо був присутній на спеціальному показі свого останнього блокбастера "Вбивці квіткового місяця" у Східному залі в Лондоні разом зі своєю партнеркою по фільму Лілі Гладстон.

Пізніше він пішов до Chiltern Firehouse — ресторану і нічного бару, який популярний серед таких знаменитостей, як Белла Хадід, Джоан Коллінз, Дуа Ліпа, Марк Ронсон, Вінні Гарлоу і Ноель Ґаллаґер, — у тій самій чорній куртці на ґудзиках, що був на прем'єрі.

Актор прибув першим перед 25-річною Лотті, яка приїхала дещо пізніше за голлівудську зірку.

Вечірка Лотті з Ді Капріо, найімовірніше, стривожить її старшу сестру Кейт, яка зустрічалася з ним 30 років тому. Лотті ще навіть не народилася, коли в грудні 1993 року у двох зірок стався короткий роман, незадовго до того, як Кейт почала зустрічатися з Джонні Деппом.

Лотті Мосс на весіллі сестри Фото: Tatler

Леонардо і Кейт познайомилися один з одним ще будучи молодими моделями в США. І хоча вони проводили багато часу разом, їхній роман вважається недовгим.

Леонардо Ді Капріо і Кейт Мосс

Вважається, що Ді Капріо наразі перебуває у стосунках із 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті.

Тільки минулої п'ятниці ввечері пару бачили на зоряному фестивалі Art Basel у Маямі.

Вітторія також була поруч з ним на вечірці з нагоди його 49-річчя минулого місяця, на якій були присутні такі зірки, як Бейонсе та її чоловік Джей-Зі, Леді Гага і Кім Кардаш'ян, Сальма Гаєк, Кріс Рок, Кейт Бекінсейл, Зої Кравіц та Ченнінг Татум, Ріта Ора, Зої Салдана і Снуп Догг.

Лотті раніше зустрічалася із зіркою Made In Chelsea Алексом Міттоном протягом дев'яти місяців у 2017 році, також у неї були романи з барабанщиком Трістаном Евансом, Брукліном Бекхемом і діджеєм Capital.

Список романів Леонардо Ді Капріо куди довший. Серед його дівчат були супермоделі Бар Рафаелі, Тоні Гаррн і Ніна Агдал. Також він зустрічався з Блейк Лайвлі, але найдовший його роман був з Камілою Морроне. Роман з нею тривав п'ять років, перш ніж вони розлучилися минулого року.