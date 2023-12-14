Таролог розповіла, чого чекати українцям у 2024 році

Таролог відзначила, що суспільство буде в напрузі весь рік.

Таролог Анна Атаманова розповіла, що початок 2024 року в Україні буде фінансово складним. Про це вона заявила на каналі "АстроЛюкс".

"На початку року країна буде вирішувати питання фінансового характеру. У другій половині року ситуація поступово буде покращуватися, хоча постійно буде багато проблем та питань, які турбуватимуть нашого президента. Але все одно має бути все добре",- відзначила Атаманова.

Щодо ситуації на фронті, таролог відзначила, що у 2024 році будуть різкі рухи, несподівані та маневрені з нашого боку. Більшість інформації для суспільства подаватимуть завуальовано.

"Подаватися інформація буде в одному вигляді, а насправді буде в іншому",- відзначила Атаманова.

00:30 яким буде 2024 рік?

Таролог переконана, що тільки такими способами, ми зможемо перейти до перемоги. Однак, чи варто чекати перемоги у 2024 році, вона не відповіла.

"Буде дуже складно. Потрібно буде проявити неймовірні зусилля і наш нереально сильний дух українців. Особливо наші військові будуть дивувати неабияк весь світ",- заявила Атаманова.

Таролог також відзначила, що 2024 рік буде дуже не простим для світу загалом.

"Знімуться маски з усіх і кожна країна буде показувати на що здібна. Свої сили будуть показувати і проявляти, хто на що здатен",- додала Анна.

Вона також наголосила, що варто очікувати несподіваної війни в інших країнах. У Європі, ймовірніше, всього буде економічна криза.

Таролог відзначила і про зміну кліматичних умов у всьому світі. Варто очікувати сильних коливань в температурах, також будуть різного роду стихійні лиха — повені, руйнування.

"Буде дуже напружений рік, але цікавий",- відзначила Анна Атаманова.

Вона також сказала декілька слів про можливість початку третьої світової війни, яку колись прогнозувала Ванга.

За словами Анни Атаманової, фактично ця війна вже йде і націлена вона на економічну кризу. Щодо конфлікту США та Китаю, ще все попереду.

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