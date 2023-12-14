Місія нездійсненна: історія любовних пригод Тома Круза

Зараз голлівудська зірка, за чутками, зустрічається з колишньою дружиною російського олігарха, але історія його стосунків заслуговує на особливу історію.

Харизматичний, успішний, той, хто зберіг усе волосся в 61 рік і накопичив статки в нечувані 626 мільйонів доларів — усе це про Тома Круза. Але при цьому він все ще самотній, а всі його любовні пригоди закінчувалися провалом. З ким зустрічався голлівудський красень, пише Daily Mail.

Нещодавно 61-річного Тома Круза сфотографували з 36-річною світською левицею Ельсіною Хайровою, донькою російського депутата і колишньою дружиною російського олігарха. Том і Ельсіна чудово провели час на вечірці в лондонському Мейфері, до того ж один із гостей описав зірку як "одурманену" своєю супутницею.

Поки що незрозуміло, чи вийде щось у Тома Круза і світської левиці, чию колекцію дизайнерських сумочок оцінюють у мільйон доларів. Але раніше актор сам себе називав романтиком, кажучи 2004 року, що "ніколи не розлюбить кохання".

"Я хлопець, який любить стосунки. Я люблю жінок", — говорив він. Але при цьому завести стосунки з Томом Крузом здається важкодосяжним завданням, на кшталт одного з його фільмів "Місія нездійсненна".

По-перше, тричі розлучений саєнтолог має довгу й химерну історію захоплення жінками, з якими в нього не виникає жодних стосунків.

То Круз і Софія Вергара Фото: Getty Images

До їхньої низки входить Ванесса Кірбі, його партнерка по фільму "Місія нездійсненна 6", партнерка по фільму "Мумія" Аннабель Волліс, зірка Kingsman Софія Бутелла і навіть Софія Вергара.

Мелісса Гілберт і Ребекка Де Морней

Тому Крузу було 18 років, коли він зустрічався з акторкою Мелісою Гілберт 1981 року.

"Насправді, коли я зустрічалася з ним, він усе ще був Томом Мейпотером. Це було, коли він уперше переїхав до Лос-Анджелеса, і я думаю, що так воно й було. ... 16, можливо, чи 17?", — згадувала Мелісса в інтерв'ю.

Гілберт, дівчинка-зірка 70-х років, яка отримала зірку на Алеї слави в Голлівуді за свою роль Лори в телесеріалі "Маленький будиночок у прерії", нещодавно розповіла ведучому подкасту, що не займалася з Крузом сексом, а лише з ним цілувалася.

Том Круз і Мелісса Гілберт

"Він добре цілувався, але, знаєте, він був схожий на актора, що бореться, голодує, а я працювала", — зізналася Гілберт, якій зараз 59 років. За її словами Том був настільки бідний, що вона купила йому перший набір посуду.

Після того, як він прославився у фільмі "Ризикований бізнес" 1983 року, у нього і його партнерки по фільму Ребекки Де Морней сталося те, що їхній колега по фільму Кертіс Армстронг описав у своїх мемуарах 2017 року як "напружений роман".

Том Круз і Ребекка Де Морней

Ребекка і Том не підтвердили, що були у стосунках.

Шер

Задовго до того, як Круз почав зустрічатися з жінками, які були на кілька десятиліть молодшими за нього, він був іграшковим хлопчиком, який відчайдушно залицявся до суперзірки Шер. Співачка була на 16 років старша за нього. Вони познайомилися на весіллі Мадонни 1985 року з Шоном Пенном, потім перетнулися на заході зі збору коштів у Білому домі.

Том Круз і Шер Фото: Getty Images

У 39 років, розлучена з Сонні Боно і Грегом Оллманом, Шер була визнаною знаменитістю; Крузу було 23 роки, і його популярність тільки почала зростати.

Шер згадувала: "Він був сором'язливим. Він сказав, що в школі почувався придурком, і з ним ніхто не розмовляв. Одного разу ми пішли на побачення на вечерю в нью-йоркський ресторан, і офіціантка була з його старої школи. Він сказав мені, що вона ніколи не розмовляла з ним у школі, але тепер він зізнався, що він привернув усю її увагу".

Шер зізналася на шоу Опри, що була в захваті від свого молодого шанувальника і досі згадує їхні бурхливі побачення в Парижі.

У 2013 році вона описала їхній роман як "досить гарячий і важкий", розповівши ведучому ток-шоу Енді Коену, що Круз увійшов до її "п'ятірки найкращих коханців".

Однак їхній роман закінчився, коли Круз зустрів жінку, яка мала стати дружиною № 1: Мімі Роджерс.

Мімі Роджерс

Круз і акторка Мімі Роджерс, яка була на шість років старша за нього, зустрілися на званому обіді 1985 року.

Спогади про те, що сталося далі, різняться. Круз розповів журналу Rolling Stone, що Мімі на той час зустрічалася з подругою, а Мімі каже, що вони на той час були самотні. Але журналісти впевнені, що саме Мімі познайомила Тома з саєнтологією.

Мімі Роджерс і Том Круз Фото: Getty Images

Вони одружилися в травні 1987 року на невеликій церемонії, яку вони самі називали "Проєкт". Актор Еміліо Естевес був шафером.

Хоч Том і Мімі говорили, що їм було неймовірно комфортно в шлюбі, але акторка говорила, що Том "подумував стати ченцем". І говорила, що "в той період часу здавалося, що шлюб не відповідає його загальним духовним потребам".

"Він думав, що йому потрібно дотримуватися цнотливості, щоб зберегти чистоту свого інструменту. А мій інструмент потребував налаштування", — резюмувала Мімі.

Ніколь Кідман

Передбачувана стриманість Круза закінчилася, коли він зустрів Ніколь Кідман на зйомках фільму "Дні грому". За словами актора, він відчув "миттєве прагнення". У підсумку пара одружилася напередодні Різдва 1990 року на приватній церемонії в Теллуриді, штат Колорадо.

Ніколь Кідман і Том Круз Фото: Getty Images

Ніколь Кідман і Том Круз були одружені з 1990 по 2001 рік, у них було двоє прийомних дітей.

Кідман у 2002 році розповідала, що "шалено і пристрасно закохалася". Вони усиновили двох дітей, Ізабеллу і Коннора, і стали однією з найгарячіших пар Голлівуду, кульмінацією їхньої хімії стала поява в еротичному трилері Стенлі Кубрика "Із широко заплющеними очима". Кажуть, що Круз засипав її любовними записками і квітами, хоча пізніше вона сказала: "Усе, що я хотіла, це чизбургер".

Після того, як 2001 року вони опублікували спільну заяву, в якій оголосили про своє розлучення, сухо пославшись на "труднощі, властиві різним кар'єрам", Кідман, яка була вищою за свого чоловіка, відпустила уїдливий коментар, сказавши: "Ну, тепер я можу носити підбори!".

Пенелопа Крус

Після Ніколь Кідман, Том Круз знайшов розраду в обіймах Пенелопи Крус, яка була на 12 років молодша за нього. Пара познайомилася на зйомках трилера 2001 року "Ванільне небо".

Пенелопа Крус і Том Круз

Круз навіть говорив, що хоче одружитися з Пенелопою. Але в підсумку пара розлучилася 2003 року, зберігши дружні стосунки.

Будучи оптимістом, Круз, схоже, безстрашно шукав дружину № 3, кажучи, що сподівається знайти когось, хто любить "їздити на мотоциклах і літати на літаках".

Назанін Бон'яді

У 2012 році Vanity Fair повідомила, що британська активістка і актриса Назанін Бон'яді, якій зараз 42 роки, пройшла прослуховування в Церкві Саєнтології, щоб стати дружиною Круза.

Це було спростовано і Крузом, і Церквою Саєнтології.

Назанін Бон'яді

Згідно з твердженнями в документальному фільмі 2015 року "Going Clear", Назанін була змушена кинути свого хлопця 2004 року, і, за її словами, її ізолювали від сім'ї.

Стосунки Назанін і Круза нібито зійшли нанівець, коли слова Назанін, сказані лідеру церкви Девіду Міцкевичу, були помилково витлумачені як образа.

Все закінчилося в січні 2005 року, коли Назанін, біженка, яка здобула приватну освіту, і чия сім'я переїхала з Ірану до Великої Британії, коли вона була дитиною, зізналася другові в тому, що вони розлучилися.

Незабаром вона покинула Церкву Саєнтології, почала зніматися в трилерах "Батьківщина" і "Двійник", а 2014 року назвала себе "непрактикуючою мусульманкою".

Представник Круза спростував твердження Vanity Fair, заявивши: "Брехня, написана іншим шрифтом, як і раніше, є брехнею, створеною для продажу журналів".

Кеті Голмс

Круз був одружений із зіркою серіалу "Бухта Доусона" Кеті Голмс з 2006 по 2012 рік. У них народилася дочка Сурі.

Том Круз повідомив, що закоханий у Кеті, стрибаючи на дивані в Опри. Пропозицію зробив на Ейфелевій вежі і сказав французьким журналістам: "Сьогодні для мене чудовий день".

Їхня весільна церемонія вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів у листопаді 2006 року відбулася в замку Одескалькі 15-го століття в Італії, де оперний співак Андреа Бочеллі виконував серенаду, а серед гостей були Бекхеми і Джей-Ло.

Том Круз і Кеті Голмс

Але ідеальний шлюб виявився не таким ідеальним, коли сайт пліток TMZ повідомив, що акторка незадоволена вимогами саєнтології, включно з пропозицією жінкам народжувати мовчки, щоб не турбувати дитину.

Кеті подала на розлучення 2012 року, отримавши повну опіку над дочкою Сурі, якій зараз 17 років. Том, як пишуть таблоїди, не спілкувався з дочкою багато років.

Гейлі Етвел

Чутки про те, що Круз зустрічається з британською акторкою Гейлі Етвелл, з'явилися під час зйомок фільму "Місія нездійсненна" поряд з його дивними вимогами: Круз заявив, що не дозволить нікому бігати поруч із ним у бойовиках, а військовослужбовцям ВМС США порадив "не розмовляти і не дивитися на нього" на зйомках фільму "Найкращий стрілець: Маверік".

Том Круз і Гейлі Етвел Фото: Getty Images

Джерело повідомило The Sun: "Вони зустрічалися в неробочий час, і вона була у нього в Лондоні. Вони чудово ладнають і здаються дуже щасливими".

Проте наступного року вони розлучилися, і в липні Гейлі відкинула чутки про їхні стосунки як "дивні".

Зараз вона заручена з музичним продюсером Недом Вольфгангом Келлі, "тверезим язичником-вегетаріанцем", який може здатися ексцентричним, але порівняно з Крузом, можливо, він абсолютно звичайний.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, ймовірно, Том Круз може спробувати повернути собі доньку Сурі, коли вона стане повнолітньою.