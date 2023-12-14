Королева Максима у стильному луку з'явилася на концерт в Амстердамі

Король та королева Нідерландів супроводжували президентське подружжя Південної Кореї на концерт в Амстердамі.

52-річна Королева Максима з’явилася у вишуканому образі в компанії президентського подружжя Південної Кореї, яке відвідало один із концертів в Амстердамі. Фото короля та королеви в компанії президентської родини опублікували на офіційній сторінці королівської родини в інстаграмі.

До театру AFAS Live Максима одягнула довгу сріблясту сукню поверх якої одягнула темно-сіре вовняне кейппальто. Під образ королева одягнула бежеві туфлі човниками, які обвивають щиколотки ремінцями з камінцями. Як аксесуар королева Максим взяла з собою маленьку сріблясту сумочку. Із прикрас королева одягла дороге кольє, сережки та декілька каблучок.

Чоловік королеви Максим Віллем-Олександр на зустріч одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та бордову краватку.

Зі свого боку президент Південної Кореї Юн Сук Йоль для зустрічі одягнув також темно-синій костюм, білу сорочку та підкреслив все синьою краваткою.

А от дружина президента Кім Кеон Хі цього разу одягнула чорну сорочку та чорну спідницю до кісточок. Зверху на ній був білий укорочений жакет. Доповнила образ перша леді оксамитовими туфельками та клатчем чорного кольору. На зустрічі Кім Кеон Хі знову мала розпущене гарно вкладене волосся.

Нагадаємо, Королева Максима у синьому пальті з'явилася на зустрічі з родиною президента Південної Кореї.