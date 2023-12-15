У чому зустрічати Новий рік 2024, щоб привернути успіх і удачу, — поради від Андре Тана

Дракон, господар 2024 року, любить блиск, шляхетні кольори і хороші тканини.

Новорічна ніч не за горами, і саме час остаточно продумати образ, у якому ви зустрінете 2024-й – рік Зеленого Дерев'яного Дракона і рік великої надії на зміни на краще. Відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька практичних порад для створення ідеального ансамблю.

Кольори

Колір відіграє величезну роль в образі. І річ не тільки в тому, актуальний він чи не дуже. Головне — його символізм і посил, який ми з його допомогою відправляємо у всесвіт.

Андре Тан рекомендує звернути увагу на такі кольори:

Чорний - це універсальний колір, який пасуватиме до будь-якого образу і символізує силу, елегантність та містичну енергію.

- це універсальний колір, який пасуватиме до будь-якого образу і символізує силу, елегантність та містичну енергію. Червоний — символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі.

— символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі. Зелений - колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс — народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).

- колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс — народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі). Золотий — колір багатства і процвітання. Одягайте його, якщо хочете привернути у своє життя достаток і благополуччя, але краще використовувати його як акцент.

Фото: halayalex/Freepik

Пір'я

Пір'я — один з улюблених елементів Дракона, тому в новорічному ансамблі воно буде дуже доречним. Крім того, підкреслює дизайнерка, пір'я будь-якому образу додає розкоші та статусності.

Блиск і паєтки

За словами Андре Тана, паєтки нагадують драконячу луску, а отже, точно не залишать їхнього власника байдужим. До того ж вони допомагають надати будь-якому вбранню яскравості та блиску.

Фото: lookstudio/Freepik

Дорога тканина

Оксамит, шовк, атлас і парча — must have новорічної ночі.

"Зелений Дракон дуже полюбляє розкіш і пафос, і саме ці матеріали в нас асоціюються з таким luxury образом. Тому, щоб задобрити символ року, раджу зупинитися на дорогих і ефектних тканинах", — каже модельєр.

Яскраві аксесуари

Новорічний розкішний образ буде неповним без яскравих аксесуарів. Тан рекомендує обирати масивні та помітні каблучки, браслети, кольє. Вони привернуть увагу господаря 2024 року, і він буде до вас прихильний.

Аксесуари будуть вельми доречні в новорічному образі Фото: Racool_studio/Freepik

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