15 грудня 2023 року: Павла Латрського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також сумувати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Павла Латрського. Він був уродженцем міста Елен у Пергамі. Після смерті батька юнак виховувався в обителі святого Стефана у Фригії. Коли ж померла мати, юний монах зміг повністю присвятити себе подвигам у монастирі на горі Латр поблизу Мілета. Щоб досягти ще більших духовних висот, святий Павло зачинився в одній із гірських печер. Тут Господь дав преподобному дар чудотворення і передбачення майбутнього. Двічі преподобний Павло приїжджав на острів Самос, де заснував лавру і відновив три монастирі, що були розграбовані та зруйновані іновірцями. Передбачивши свою смерть, старець преставився до Бога 955 року.

Що не можна робити 15 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

сумувати;

переохолоджуватися.

Народні повір'я та прикмети:

вдень мороз, а ввечері теплішає — до похолодання;

північний вітер — чекайте на сильні морози;

на деревах іній — наступного року буде хороший урожай;

кіт лізе на піч — будуть холоди;

синиці кричать із самого ранку — до морозів.

День ангела святкують:

Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

Народилися в цей день:

1996 рік — Олександр Зінченко, український футболіст.

А також у цей день:

1984 рік — було запущено автоматичну міжпланетну станцію "Вега-1";

2000 рік — зупинено 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС. ЧАЕС повністю виведена з роботи.