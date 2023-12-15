Дружина Григорія Решетніка розповіла скільки грошей вони витрачають в місяць

Пара вже більше 13 років разом і зараз виховує трьох дітлахів.

34-річна дружина телеведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетніка Христина розповіла, що в місяць на проживання родина витрачає близько 5 тисяч доларів (це близько 180 тисяч гривень). Про це вона розповіла в новому випуску інтервʼю Слави Дьоміна.

Зокрема, у запитанні Слава Дьомін поцікавився, скільки багатодітна родина Решетніків витрачає в місяць на пʼятьох членів в родині.

На що Христина відповіла: "Я чесно кажучи не вела точний підрахунок. Це можна порахувати все, навчання, всі гуртки на дітей, орендована квартира на даний момент, автомобіль…. Не знаю насправді".

У свою чергу Дьомін вирішив уточнити, чи вистачає сімʼї 5 тисяч доларів, чи ця сума більша.

"Я думаю навколо цієї суми",- відзначила Христина.

1:14:30 - скільки витрачають на місяць

В розмові Слава Дьомін також заявив, що проаналізував сторінку Христини та орієнтовно зміг підрахувати її заробіток, який їй приносить блог. За його словами, орієнтовно, мова йде про суму 2-3 тисячі доларів на місяць (від 700 до 110 тисяч гривень на місяць).

Крім цього, ведучий розсекретив, скільки обходиться навчання синів Решетніків в приватній школі.

За його словами, мова йде про 20 тисяч гривень за одну дитину. Також він припустив, що загалом на навчання дітей пара витрачає в місяць близько 2 тисяч доларів. Оскільки, наймолодший син пари також ходить в приватний садочок.

Відзначимо, що подружжя Решетніків у шлюбі вже 13 років. Спільно Григорій та Христина виховують трьох синів — Івана, Дмитра та Олександра.

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