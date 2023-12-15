Пісня Макса Барських стала саундтреком до фільму Алана Бадоєва

Документальний фільм "Довга Доба" створений на реальних подіях і показує реалії війни очима мирного населення.

Макс Барських став автором офіційного саундтреку до документального фільму "Довга Доба", який створений режисером Аланом Бадоєвим, на реальних подіях, які відбуваються в Україні з початку повномасштабної війни. Про це Фокусу розповіли менеджери співака.

Мова йде про пісню Soldier, яку Макс Барських називає закликом українців до усього світу. Автор відзначає, що ця пісня розповідає історію народу, який одного дня, прокинувшись зранку, опинився у країні в якій почалася війна.

Барський наголошує, що хоче, аби ця пісня нагадувала усім українцям, що це наша земля і ми повинні всі докладати зусиль, аби захистити її.

Режисер фільму Алан Бадоєв відзначив, що йому було важливо, щоб пісня, яка стане саундтреком до фільму була написана про історію і передавала з точністю ті почуття, які переповнювали українців.

Що ж до самої стрічки "Довга Доба", яка створена на основі реальних подій та коротких відео людей, які опиняються серед звуків серен, вибухів та смерті людей. Глядачі побачать на власні очі людей, які опинилися на межі смерті, які опинилися на одинці з війною, які втратили рідних і навіть історії останніх хвилин людей, які зняли свою смерть.

Відомо, що документальний фільм від режисера Алана Бадоєва та 1+1 Україна зпланують випустити в прокат уже в лютому 2024 року, коли в Україні вже рівно два роки триватиме війна.

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