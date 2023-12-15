Володимир Дантес зробив дивне тату на обличчі

Діти Даші Кацуріної попрацювали над ескізом для нового татуювання співака.

35-річний співак Володимир Дантес здивував шанувальників татуюванням, яке він зробив на обличчі. Фото з новим витвором мистецтва на обличчі він опублікував у своєму інстаграмі.

Звісно татуювання на обличчі співака стало неабиякою несподіванкою. Однак, він пояснив, що це за татуювання та його походження.

Зокрема, Дантес показав татуювання зблизька, де видно зображення з двох двокрапок та дужки ":(:". Воно означає веселий та сумний емоджі одночасно.

У відео, яке співак опублікував, він зізнався, що це ідея його дітлахів, точніше дітей Даші Кацуріної від першого шлюбу. Саме вони придумали таку ідею.

"Коли вдома є діти, вони можуть робити будь-які татуювання — де завгодно",- розповів сміючись співак.

Сталося це тоді, коли Володимир разом з командою приїхали додому, де на нього вже чекали Олександра та Іван, а також Даша. Діти засумували за Володимиром, тому одразу вдалися до зміни його іміджу.

Нове татут Дантеса Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Варто відзначити, що Дантес не розповів, чи татуювання справжнє, чи все-таки , можливо тимчасове, або взагалі зроблене фломастерами, або ручкою.

Вже наступного дня він вирушив в концертний тур разом з колегами. На виступі в Ужгороді на обличчі Володимира так і залишилося татуювання. Вже сьогодні співак також вийшов в розмовні сторіс, де на обличчі, знову ж таки, є татуювання. Однак, чи справжнє воно, стане відомо тільки згодом.

Нагадаємо, Дорофєєва зізналася чи підтримує стосунки з Дантесом.