Стало відомо, хто замінить Олену Кравець у "Вечірньому Кварталі"

Олена Кравець пропрацювала у кварталі 17 років. Однак, їй все ж знайшли заміну.

У акторському складі "Вечірнього Кварталу" знайшли нову учасницю, яка повинна замінити Олену Кравець. Про це йдеться на офіційній сторінці "Студії "Квартал 95".

Варто відзначити, що з березня 2022 року, коли в Україні почалася повномасштабна війна студія "95 квартал" обʼєднала два проекти "Вечірній квартал" з "Жіночим кварталом". Весь цей час акторський склад виступав на одній сцені. Вони давали спільні концерт під назвою "Єдиний квартал".

Але як повідомили на офіційній сторінці, "Вечірній Квартал" повертається до свого звичного формату. На сцені знову зʼявляться 7 акторів зі старого складу і 8 стане 36-річна Ірина Гатун.

"Обіцяємо берегти її, любити та не ображати. Але хто ж наважиться образити Іру…", — йдеться у повідомлені.

У новому складі актори відправляються в концертний тур по Україні. Всі концерти "Вечірнього Кварталу" — благодійні. Частина коштів від продажу квитків піде на допомогу ЗСУ

Саме вона замінить роль Олени Кравець, яка пішла з кварталу після 17 років роботи.

Варто відзначити, що Ірина Гатун була учасницею "Жіночого кварталу", тому очевидно, що на сцені цього проекту може зʼявитися нова учасниця.

Сама ж Ірина Гладун вже показала перші робочі дні в новому колективі. Судячи з усього акторка швидко влилася в нову атмосферу.

Нагадаємо, Олена Кравець після гучного скандалу з державними коштами запускає власне шоу зі старшою донькою.