Ярмарки чарівності: 10 різдвяних базарів у центрі Європи (фото)

Як запевняють експерти, немає європейського містечка, в якому не було б різдвяного ярмарку, але деякі з них справді варті того, щоб їх відвідати.

Подорож завжди починається з мрії — про яскраві враження, пізнання незвіданого, нові зустрічі, спокій і тишу, про комфорт і, звісно, про любов, нехай навіть до себе. Саме такі думки зародилися у нас напередодні улюблених різдвяних свят, і ми обрали стареньку Європу, її презентабельність і статечність, королівський сервіс і модні інновації. Повний захват! А допомогли нам дізнатися, де ж краще відчути атмосферу надій на мир і спокій, експерти італійського Vogue.

Отже, на нас чекають аромат гарячого глінтвейну, мерехтливі вогні новорічних гірлянд, прикрашені прилавки, на яких просто бракує місця для унікальних різдвяних вертепів та ялинкових іграшок, зазвичай дерев'яних, традиційних солодощів і красунь-ялинок на центральних площах десяти автентичних місць Західної Європи, куди нас запросив Vogue.

Дійсно, різдвяні ярмарки — одне з найпопулярніших місць у передсвяткові дні. Крім шопінгу, тут можна повеселитися разом із дітьми, смачно поїсти, зустріти друзів і знайомих, разом помилуватися ілюмінацією і відчути атмосферу чарівництва.

Ранго, провінція Трентіно — Італія

На півдорозі між Мадонна-ді-Кампільо та озером Гарда нас зустрічає Ранго, стародавнє село, яке вважається одним з найкрасивіших в Італії. Напередодні Різдва воно стає просто казковим місцем, в якому можна загубитися серед арок, фонтанів і кам'яних сходів. І всюди — аромати кориці та цитрусових, мерехтіння вогнів. Тільки врахуйте, що тут різдвяні ярмарки проходять тільки на вихідних.

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Мерано, провінція Південний Тіроль — Італія

На заході сонця один із найвідоміших і найвелелюдніших різдвяних ярмарків у Південному Тіролі сповнений вогнів, ароматів і музики. Але врахуйте, перед його відвідинами варто набратися сил — це не жарт: в історичному центрі розміщено 80 різдвяних кіосків! Але зате який штрудель!

До речі, різдвяні ярмарки в Мерано можна відвідати до 6 січня 2024 року: крамниці ремісників зачиняються о 19:00 у будні, о 20:00 у вихідні та свята.

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Больцано, провінція Больцано — Італія

Різдвяний ярмарок у цьому місті на півночі країни є найстарішим і втілює в собі весь дух Різдва з його ароматом свіжозрубаного дерева і кориці. Тут ви знайдете незліченні багатства південнотирольських виробів — від ялинкових прикрас до традиційних фетрових капелюхів із пір'ям. І, звісно, обов'язково присядьте біля прилавка із місцевими делікатесами — штруделями, кренделями з сіллю, граппою і глінтвейном.

Зустрітися з італійським Лускунчиком ви можете на площі Пьяцца Вальтер до 6 січня наступного року.

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Верона, провінція Верона — Італія

Під час Різдва місто закоханих перетворюється на чарівне місце — ідеальне для романтичних зустрічей упереміж із добрими традиціями та гарним вином. До 26 грудня на площі Данте можна побачити типові дерев'яні будинки, натхненні різдвяними ярмарками в німецьких містах. А потім не забудьте прогулятися між подвір'ям Меркато Веккьо та Лоджією Кортіле дель Трибунал до Арсеналу. Саме тут ви можете придбати типові традиційні продукти та ремісничі вироби, як-от скляні прикраси, кераміка та невеликі дерев'яні скульптури.

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Граццано-Вісконті, провінція П'яченца — Італія

Любителі замків та історії мистецтва, не пропустіть різдвяні базари в цьому містечку. До 7 січня це невелике середньовічне село оживає вогнями, музикою і виставами для дітей. Різдвяний ярмарок у селі працює до 19:00, проте не поспішайте їхати того ж дня. Повірте, відвідування замку, побудованого 1395 року на замовлення Джана Галеаццо Вісконті, того варте.

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Ліматола, провінція Кампанія — Італія

Якщо ви хочете казку на Різдво, поїдьте на південь від Риму, в село Ліматола, де щороку проводиться свято Cadeaux al Castello. Повірте, вашим малюкам сподобаються пересувні вистави чарівників й ельфів, а вас підкорить велична садиба, краса дворів і виставлені напоказ вироби ремісників.

Однак врахуйте, чари діють "лише до опівночі" — тож вам доведеться планувати подорож сюди вже наступного року: 10 грудня свято завершилося. Однак не шкодуйте, у Ліматолі є чому дивуватися. До того ж зовсім скоро, 3 лютого, тут відкриється щорічний фестиваль під патронатом святого Власія.

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Савеллетрі ді Фазано, провінція Бріндізі — Італія

А хто вирішив, що південний регіон Апулія — це тільки літній напрямок? Від Альберобелло до Остуні багато місць тут вбираються і вітають відвідувачів не тільки м'якою середземноморською зимою, а й яскравими різдвяними ярмарками з дзвіночками і волинками. Наприклад, у Борго-Егнації, знаменитому курорті в Бріндізі, на різдвяних прилавках ви знайдете найкращі зразки апулійського ремесла — мереживо, вишивку і кераміку, а також типові солодощі, солодку вату і смажені каштани.

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Базель — Швейцарія

За кілька тижнів до Різдва місто розкриває обійми щорічній казці серед ялинок, вогнів і типових мініатюрних шале з білими дахами. Кіоски, встановлені між Барфюссерплац і Мюнстерплац, відкриті з 11:00 до 20:30 до 23 грудня 2023 року.

Сміливо можете брати із собою малечу — тут ними спеціально опікуються. А ось вразять ярмарки в Базелі вибором класичної швейцарської кухні. Любителі сирів, повірте, вам треба приїхати сюди. Знайдеться все — від сирного фондю до раклет і решті, а також фондю-дога. Так-так, теж із розплавленим сиром! І звичайно ж, знамениті базельські лекерлі — традиційне місцеве печиво з прянощами.

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Інсбрук — Австрія

Не один, а одразу сім різдвяних ярмарків прикрашають вулиці Інсбрука перед Різдвом, кожен з яких має свій особливий характер. А чого варті аромат гарячих пампухів із квашеною капустою та звуки різдвяних піснеспівів!

Найтрадиційніший ярмарок, що запам'ятовується, розташований у центрі міста, прямо перед Золотим дахом, і його можна відвідати до 23 грудня. Неподалік розташована Алея казок, де з підвіконь принцеси, гноми і велетні спостерігають за перехожими.

Також варто відвідати ярмарок на Віа Марія-Терезієн-Штрассе з багато освітленими деревами та різдвяний базар Святого Миколая, більш затишний і менш туристичний.

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Відень — Австрія

Крісткіндлмаркт — найбільший і один із найчудовіших різдвяних ринків у Відні на площі перед міською ратушею. Багато сувенірів, красивих ялинкових іграшок ручної роботи та інших симпатичних святкових дрібниць, а також гарячий глінтвейн і віденські смажені сосиски, що дражнять усі смакові рецептори.

Фото: Instagram

Ну що ж, залишилося тільки зібрати валізи, закутатися в тепле пальто або пуховик і сподіватися на сніг, який додасть особливої казкової атмосфери вашій подорожі.

Нагадаємо, Фокус у матеріалі "Небезпечне для гаманця Різдво. Як уникнути зайвих витрат під час зимових свят" писав, скільки і чому українці витрачають грошей на свята.