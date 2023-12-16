Час готуватися до свят: календар краси на кінець грудня 2023 року

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував.

У новорічні свята важливо виглядати на всі сто. Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині грудня 2023 року.

Місячний календар краси на другу половину грудня 2023 року:

Стрижки та фарбування волосся: 23, 25, 26, 30 грудня

Манікюр і педикюр: 23, 25, 26 грудня

Схуднення: 16-26 грудня

Епіляція та депіляція: 24, 26, 31 грудня

Масаж і процедури від целюліту: 18, 25 грудня

Хірургічні операції: 16-26 грудня

Лікування зубів: 16-26 грудня

Астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (до 26 грудня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (27 грудня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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