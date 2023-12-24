За новим релігійним календарем, другий рік поспіль, українці відзначають 24 грудня різдвяне свято, яке всім відоме як Святий вечір.

Цього дня усі православні віряни вшановує пам'ять двох святих — пам'ять преподобного Никона Сухого та Даниїла Стовпника.

Цього року Святвечір відзначатимуть у неділю. До Нового року залишатимуться лічені 7 днів. Звісно як і на кожне церковне свято є повірʼя, чого не можна робити в цей день.

Що не можна робити у Святвечір

У цей день жінкам заборонено торкатися до голки. Ні в якому разі не можна нічого шити чи вишивати. Також у цей день раніше не дозволяли дівчатам мити волосся, а також розчісувати його.

У свят вечір також не рекомендують влаштовувати пишні гуляння з піснями та алкоголем. Оскільки ще триває піст веселощі залишаються під забороною.

Крім цього, у цей день не можна лихословити. Важливо також уникати сварок, адже можна накликати біду.

Також краще всього уникнути зустрічі з неприємними вам людьми, щоб у вас не викликало неприємних відчуттів до особи та поганих думок в голові.

Погода на Святвечір

Звісно за скільки років вже зібралося чимало народних прикмет. Багато з яких повʼязані з погодою в цей день.

Якщо цього дня на небі світить сонце, а по бокам видно відблиски, то скоріше за все наближаються морози.

Яке свято 24 грудня та що не можна робити в цей день Фото: https://www.instagram.com/slyva_jalova_lova та https://www.instagram.com/popovniakolga

Якщо навколо сонця видно круги, то варто чекати гарного урожаю. Якщо промені сонця направлені до гори, то це свідчить про те, що незабаром стане прохолодно, якщо до низу — очікуйте заметіль.

Якщо 24 грудня на небі хмарно, варто очікувати дощів. Сніг на землі у цей день свідчить, що літо буде прохолодним. Якщо сонце покажеться із-за хмар у цей день літо буде спекотним, а якщо на вулиці вітряно — значить дощовим.

Зоряне небо у Святвечір свідчать, що зранку буде морозно.

Яким повинен бути святковий стіл на Святвечір

У цей день важливо мати на столі "багату кутю". Що таке кутя? Це відварені зерна пшениці чи ячменю, які поливають медом. Часто також додають до них мак, солодощі, мармеладки, ізюм, сухофрукти, горіхи та інше. У кожної господині є свій унікальний рецепт.

Крім цієї страви, на столі повинно бути ще 11 пісних. Серед обовʼязкових раніше були — риба, борщ, вареники з картоплею або капустою, тушкована квасоля, узвар. Окремо також, готували солодкі вареники з маком, або вишнями.

Нагадаємо, меню на Святий вечір: пісні вареники з маком, курагою та мигдалем.