Гламурно тільки в Instagram: дівчина показала зворотний бік поїздок у будинку на колесах

Дівчина зізнається, що спочатку їй страшно було залишатися на ніч у машині самій, але потім страх минув. За 11 місяців подорожі вона відвідала найнеймовірніші місця материка.

22-річна Кассандра Йованович із Австралії вирішила здійснити свою мрію та відвідати найкрасивіші місця материка в будинку на колесах. Заради цього вона рік пропрацювала в диспетчерській, накопичивши 30 000 доларів і відклавши їх на поїздку. На заощадження вона купила фургон Toyota HiAce 2010 року випуску за 20 000 доларів і витратила 12 000 доларів на облаштування його салону. Коли ж подорож розпочалася, Кассандра зрозуміла, що красиві фото мандрівників у соцмережі сильно відрізняються від реальності, яка стоїть за милими картинками, пише Daily Mail.

"Життя у фургоні в інтернеті здається ідеальним, і люди не усвідомлюють, як часто щось іде не так. У житті у фургоні вам доводиться бути настільки безтурботним, бо весь час щось іде не так. Просто хапайся за спину та продовжуй рухатися", — каже мандрівниця.

Зараз Кес витрачає в середньому 500 доларів на тиждень. Її головні витрати — бензин, їжа та напої, а також обслуговування автомобіля. За її словами, найбільша неприємність у дорозі — поломка машини. Її будинок на колесах кілька разів ламався. Час від часу вона опинялася в скрутному становищі, але, на щастя, у неї було достатньо телефонного сигналу, щоб викликати евакуатор.

"Це дійсно складно, тому що, очевидно, ви спите у своєму фургоні, тому, якщо він зламається, вам доведеться спробувати знайти житло, поки він перебуває в механіків", — пояснила Кесс. Тепер автомобіль обслуговується кожні 10 000 км, і наразі він проїхав понад 40 000 км.

Але поломки — не єдина незручність. Під час сильних гроз дівчині було тісно у фургоні, а через незручний подвійний матрац у крихітному просторі в неї боліла шия.

Через обмежене місце в холодильнику вона може ходити в продуктові магазини тільки раз на кілька днів, і іноді їй доводиться їсти консервовані спагеті з хлібом.

У її кухні відсутня духовка, тому кількість страв, які вона може приготувати, обмежена.

При зрості 182 см Кесс не може сидіти прямо на ліжку, що іноді її дратує, але загалом вона задоволена компактним плануванням.

За останні 11 місяців вона відвідала всі штати й території країни, крім Тасманії, куди вона поїде з Аделаїди на початку наступного року. Йованович планує завершити своє повне коло країною до березня 2024 року, а потім вирушить додому. Географія Йованович і справді дуже велика. Почавши з Брісбена, вона проїхала через Вікторію і дісталася Південної Австралії. Потім Кассандра вирушила в Північну територію, повернувшись через Квінсленд, щоб провідати будинок.

Молода брюнетка завжди любила подорожувати й планувала поїхати за кордон, але після того, як трапилася пандемія коронавірусу, вона вирішила спочатку об'їздити Австралію.

У її будинку на колесах є двоспальне ліжко, мініатюрний холодильник, раковина, висувна кухонна лавка з плитою, місце для зберігання речей, невеличкий столик, Wi-Fi і акумуляторна система. Однак у трейлері немає душу й туалету, тому Кесс доводиться робити зупинки на дорозі, зазвичай в аквацентрах або невеликих містечках. Для чищення одягу вона користується послугами громадської пральні.

Життя в дорозі часом може бути самотнім, але Кассандра каже, що такою є реальність.

"Я думаю, що почуватися самотнім — це нормально. 99% часу я перебуваю одна, але до мене приходили близькі, моя сестра приїжджала та залишалася там на два-три тижні. Я сумую за домом, але думаю, що це трапляється з більшістю мандрівників, які виїжджають на такий тривалий період часу. Я відвідала Брісбен через шість місяців після початку поїздки, перш ніж вирушити в Квінсленд і лечу назад на Різдво", — каже мандрівниця.

Під час подорожі вона також зустріла незліченну безліч інших людей, які мандрують наодинці, у турах і в кемпінгах. Щоправда, каже героїня, спочатку вона трохи боялася залишатися одна.

"Першої ночі я була нажахана, тому що ще не пристосувалася до нової обстановки. Життя у фургоні хороше тим, що якщо ви почуваєтеся небезпечно, ви можете просто виїхати в інше місце, що я й роблю, якщо це необхідно", — зізнається Кесс.

Коли її запитали, яку пораду вона дала б іншим, охочим спробувати жити в дорозі, Кассандра відповіла:

"Якщо ви перебуваєте в скрутному становищі, можливо, не кидайтеся прямо в це, як я, — спочатку зробіть поїздки на вихідні, щоб перевірити, чи підходить вам і чи подобається це".

Наступного року Йованович сподівається подорожувати Новою Зеландією на фургоні, однак спочатку їй необхідно буде заробити гроші на поїздку.

Раніше Фокус писав, що жінка 9 років їздила світом із одним рюкзаком і без смартфона.