Христина Горняк пояснила, чому претендує на будинок Володимира Остапчука поблизу Києва

Володимир та Христина два роки пробули у шлюбі. Попри розлучення, вони досі не розділили спільне майно.

Нотаріус за фахом та колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Остапчук (у дівоцтві Горняк) розповіла подробиці конфлікту навколо розподілу спільного майна з її чоловіком. Інформацію про спільний будинок пари вона розповіла в інтерв’ю Люкс-FM.

Зокрема, вона відзначила, що питання спільного двоповерхового будинку поблизу Києва у коттеджному містечку Золоче Прованс, досі відкрите. Поки колишній чоловік Христини ніяк не намагався владнати це питання.

З соціальних мереж Христина дізнається, чим зараз займається її колишній чоловік зі своєю новою обраницею Катериною Полтавською.

"Крапка напевно поки що не поставиться. Напевно, крапка ставиться тоді, коли люди прийняли спільне рішення. Так, цей будинок ми будували разом у шлюбі. І, на жаль, поки що у нас спір є навколо нього", — сказала Христина Остапчук (Горняк).

Вона також розповіла, що має повноцінне право на рівну частину будинку, оскільки кошти в його будівництво вона з Володимиром вкладали порівно.

Ще на початку стосунків, парочка поставила ціль якомога швидше побудувати спільне житло, тому розподілила бюджет.

23:10 про спільний будинок з Остапчуком

"Так, ми разом його будували. У нас був розділений бюджет, хто за що платить. Хто там в родині за що платить. Хоч я кажу, що я хочу бути утриманкою, але я завжди працювала і буду працювати. І завжди спокійно можу кормити нас. Тобто був розподілений бюджет. Хоча по закону, ти ж знаєш, якщо навіть жінка не працювала, взагалі вважається спільним майном. Ми, на жаль, поки не вирішили це питання", — сказала Христина.

Вона також відзначила, що судячи з усього її колишній чоловік не вважає за потрібне ділитися майном. Тому поки вона просто чекає кроку на зустріч.

"Друга сторона вважає, що мені нічого не потрібно віддати. У будинку вже робить ремонт, наскільки я знаю. Я б і не знала, якби мені не скидали постійно в інстаграм, як вони там обирають щось", — сказала Горняк.

Однак чи планує Христина робити якісь кроки, щоб вирішити це питання з Остапчуком вона не сказала.

Нагадаємо, Христина Горняк — друга дружина шоумена та телеведучого Володимира Остапчука. Пара прожила у шлюбі 2 роки. Спільних дітей у них немає.

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