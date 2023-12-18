Сукня принцеси Діани пішла з аукціону за рекордну суму (фото)

За сукню виручили в 11 разів більше від початкової вартості лота.

Речі, які колись належали принцесі Діані, навіть через 26 років після її смерті залишаються предметом жадання багатьох колекціонерів і йдуть на аукціонах за величезні гроші. Зокрема, чорно-синю вечірню сукню від дизайнера Жака Азагурі продали за рекордні 1 143 000 доларів, що в 11 разів перевищує її початкову ціну. Отже, лот побив рекорд ціни однієї з її суконь, що пішла з молотка, повідомили на сторінці аукціону Julien's Auctions.

Сукня складається з довгого чорного оксамитового ліфа, розшитого синіми зірками, і двоярусної синьої спідниці з органзи, прикрашеної поясом і бантом.

Уперше в цьому вбранні Діана з'явилася у Флоренції 1985 року. Роком пізніше вона одягла його під час візиту до Ванкувера (Канада). Спочатку його виставили на продаж з оцінкою в 100 000–200 000 доларів.

Принцеса Діана вперше одягла цю сукню у Флоренції 1985 року Фото: Getty Images

"Тепер Julien's є новим світовим рекордсменом за найдорожчою сукнею принцеси Діани, проданою на аукціоні", — йдеться в заяві компанії. Попередній аукціонний рекорд становив 604 800 доларів.

Сукня принцеси Уельської продана в межах чотириденного розпродажу "Легенди Голлівуду" компаніями Julien's Auctions і Turner Classic Movies (TCM), на якому було представлено низку пам'ятних речей.

Рожева шифонова блузка, яку Діана носила для свого портрета на заручини з тодішнім принцом Чарльзом 1981 року, зроблена лордом Сноудоном, пішла з молотка за 381 000 доларів. А блузка від Девіда і Елізабет Емануель, які згодом розробили весільну сукню Діани, оцінювалася у 80 000–100 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що на аукціоні продадуть реквізит із серіалу "Корона".