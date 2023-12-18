Креативна директорка Dior взялася за реставрацію театру в Римі

Дизайнерка хоче зробити пам'ятний подарунок своєму рідному місту.

Креативна директорка жіночих колекцій Dior Марія Грація К'юрі вирішила реалізувати дуже незвичайний проєкт, пов'язаний не з модою. Як повідомляє WWD, вона зайнялася реставрацією історичного театру Teatro Della Cometa, розташованого в її рідному місті Римі.

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За інформацією ресурсу, театр закрився під час пандемії коронавірусу, а після її завершення так і не зміг повернутися до колишньої роботи. Приміщення на 250 місць у формі підкови К'юрі купила, щоб відремонтувати його та повернути місту. На її думку, це — найкраща інвестиція та подарунок батьківщині.

"Я хочу відремонтувати цей маленький театр, тому що він є важливою частиною Риму. Я сподіваюся, що наступного року він буде закінчений. У нього прекрасна історія, і є також зв'язок із Нью-Йорком", — заявила К'юрі.

Дизайнерка поскаржилася, що в місті, багатому на історичні пам'ятки, місця для виступів можуть залишитися непоміченими туристами, а також місцевими жителями. К'юрі вважає, що в потокових сервісах зараз доступно занадто багато розважального контенту. Також К'юрі зазначила складність ремонту через суворі обмеження для всіх будівель у Римі.

"Я не очікувала, що він (ремонт) буде таким інтенсивним. Тому що відремонтувати театр — це дуже складно, особливо в Римі, тому що в нас дуже суворі обмеження для всіх будівель. Складність божевільна, але я дуже задоволена", — зазначила К'юрі.

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