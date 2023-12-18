Помер зірка кліпу LittleBig Дмитро Красилов

Тіло Дмитра Красилова знайшли в його квартирі без ознак життя.

У власній квартирі в Москві помер 29-річний танцівник Дмитро Красилов, який став відомим після зйомок у кліпі російської групи Little Big. Про це повідомили російські ЗМІ.

За даними журналістів, учора ввечері танцівник скаржився на погане самопочуття, а вже сьогодні, 18 грудня, його знайшли мертвим. Що стало причиною смерті молодого артиста, поки не відомо.

За попередніми даними, Дмитро міг померти через проблеми із серцем. Однак поки офіційної варесії смерті немає.

Варто зазначити, що ім'я Дмитра Красилова стало відоме після того, як він з'явився в кліпі Uno. Тоді кумедний рудобородий товстун у блакитному велюровому комбінезоні привернув увагу глядачів, які відразу помітили його харизму.

Відомо, що танцівник родом із Алтаю, він народився в невеликому містечку Заринськ, розташованому за сотню кілометрів від Барнаула.

Щодо особистого життя танцівника. Після переїзду в Москву він спілкувався з рідними лише по відеозв'язку. Наразі відомо, що він був неодружений. Дітей також у нього не було.

Нагадаємо, під час виступу на сцені помер відомий бразильський співак.