Тіна Кунакі показала кадри побачення з новим бойфрендом (фото)

Давній друг знаменитості став її коханням.

26-річна французька модель Тіна Кунакі поділилася новими кадрами з бойфрендом, про стосунки з яких стало відомо нещодавно. Фото зірка подіумів опублікувала в Instagram.

Виявилося, що обранцем Тіни став іспанський актор та фотограф Віктор Сантьяго. Вони давно товаришували та навіть разом зʼявлялися на публічних заходах. Проте тепер між знаменитостями є романтичні стосунки.

Напередодні пара провела час у Парижі. Зокрема, Кунакі сфотографувала свого коханого в одному із місцевих закладів. Віктор посміхався та простягав до моделі руку.

Тіна Кунакі

Навесні 2023 року стало відомо, що Тіна та актор Венсан Кассель, 57, розлучилися після пʼяти років шлюбу. Пара стала батьками доньки Амазонії, яку не показують публіці.

Віктор Сантьяго Фото: Instagram/tina kunakey

Тим часом Кассель також почав нові стосунки. Його обраницею стала модель Нара Баптіста, яка разюче схожа на колишню дружину.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі Фото: Getty Images

Втім, офіційно ні Венсан Кассель, ні Тіна Кунакі не коментують розвиток свого особистого життя. Вони лише діляться кадрами нових коханих у соцмережах.

Нагадаємо, Тіна Кунакі та Емілі Ратаковскі відпочивали на розкішному курорті.

Також Фокус писав про новий роман Венсана Касселя.