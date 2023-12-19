У США померла жінка з найдовшими нігтями у світі

Після автомобільної аварії, в яку Лі потрапила 2009 року, вона втратила свої нігті.

Американка Лі Редмонд, яка встановила 2003 року світовий рекорд із довжини нігтів, померла на 83-му році життя у штаті Юта, повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Лі не стригла нігті з 1979 року, а до 2003 року їхня загальна довжина зросла до 751,3 см, що принесло їй рекорд за довжиною нігтів на руках (жінок).

Завдяки ретельному догляду і не менш ретельному манікюру нігті Лі стали ще довшими, і 2008 року їх ще раз виміряли. На той момент вони досягли загальної довжини 865 см, ставши найдовшими нігтями на парі рук за всю історію (жінок). Лі тримала цей титул доти, доки його не перевершила Діана Армстронг (США) у 2022 році.

Лі вирішила перестати підпилювати і стригти нігті, кинувши виклик самій собі і перевіривши, якої довжини вони зможуть відростити, перш ніж почнуть "спотворювати форму", як це сталося з багатьма знаменитими довгими нігтями. Однак її нігті набули зовсім іншого вигляду.

Редмонд так дбала про них, що вони не скручувалися, а перетворювалися на довгі красиві арки. Щодня Лі обробляла нігті теплою оливковою олією і чистила їх зубною щіткою, а потім наносила на кожен ніготь півтори пляшечки затверджувача для нігтів. Останнім штрихом було фарбування нігтів золотим лаком, що став фірмовою фішкою пенсіонерки.

Незважаючи на таку довжину, нігті не заважали їй у побуті. Вона могла мити посуд, користуватися мобільним телефоном, стригти дітей і навіть водити машину.

У 2006 році Лі задумалася про те, щоб позбутися нігтів. Такі думки з'явилися в неї після того, як у її коханого чоловіка Дональда діагностували хворобу Альцгеймера. Але потім рекордсменка передумала, коли зрозуміла, що її нігті не заважають їй надавати йому необхідну допомогу.

Нігті Лі принесли їй міжнародну популярність, але, на жаль, вона втратила їх в автокатастрофі 2009 року.

"Я чула, як ламалися нігті, і нічого не пам'ятаю після відчуття, як мене висмоктувало з машини", — згадувала вона.

За словами свідків, Лі підкинуло на сім метрів у висоту, після чого вона впала на дорогу.

Жінка отримала серйозні травми і після аварії була госпіталізована. Вона повністю одужала, але, на жаль, її знамениті нігті були втрачені. Пізніше Раймонд сказала, що втратила частину своєї особистості, але це було те, що їй "довелося прийняти".

У Лі залишилися діти Доні, Мінді та Робі, 14 онуків і правнуків, а також шість братів і сестер. Поховають померлу 21 грудня в рідній Юті.

Раніше Фокус писав, що в 2018 році громадянин Індії Шрідхар Чіллал, якого визнали володарем найдовших на планеті нігтів серед чоловіків, зрізав їх.