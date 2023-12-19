Vanilla Ice зізнався, що багато разів тусувався з Пабло Ескобаром

Реп-зірка 1990-х заявив, що й гадки не мав про злочинну діяльність Ескобара, тому що у нього "не було Google".

Відомий музикант і колишній коханець Мадонни Ванілла Айс розповів, що тусувався з наркобароном Пабло Ескобаром "багато-багато разів", оскільки їх зв'язала любов до човнів і машин. Але Vanilla Ice наполягає, що й гадки не мав, що Пабло був главою картелю, бо, за його словами, у нього "не було Google". Про це пише Daily Mail.

Реп-зірка дев'яностих із Техасу, розповів, як у нього зав'язалася дружба з Пабло. У жвавій бесіді з VladTV виконавець, а зараз успішний інвестор і девелопер у сфері нерухомості, розповів про дружбу з Ескобаром.

"Пабло сам по собі був чудовою людиною — це звучить смішно. По-перше, у мене не було Google. Ви не підходите до людей і не питаєте: "Чим ви заробляєте на життя?", — заявив Vanilla Ice, справжнє ім'я Роберт Ван Вінкль.

Він розповів, що колумбійський наркобарон і група "Кокаїнові ковбої" часто прилітали до нього додому на Стар-Айленд неподалік від Майамі-Біч, імовірно, у розпал його хіп-хоп-кар'єри.

Vanilla Ice 1991 року Фото: Getty Images

Він сказав, що на острові постійно приземлялися вертольоти, він тримав у будинку запас провізії, а його покоївки прибирали за ними.

"Ми каталися на вертольотах і на гоночних човнах і дивилися на всі круті речі, які вони робили... ми завжди були на човнах. Так що навколо було повно дівчат у бікіні", — сказав репер.

56-річний Айс розповів, що одного разу він похвалився, що його посилений Porsche був швидшим за Ferrari Testarossa Ескобара, тож невдовзі після цього вони влаштували перегони. І музикант переміг.

Пабло Ескобар Фото: Colombian National Police

У період із 2010 до 2019 року Айс вів реаліті-шоу The Vanilla Ice Project, у якому він ремонтував нерухомість.

Він також зробив для BBC подкаст із семи частин "Зникнення суперконя Шергара" про переможця перегонів 1981 року.

Роберт Ван Вінкль написав свій хіт "Ice, Ice Baby", коли йому було 16 років, використовуючи уривок із пісні Under Pressure гурту Queen і Девіда Бові.

Vanilla Ice — Ice Ice Ice Baby

Трек зробив його мільйонером ще до того, як йому виповнився 21 рік, а пізніше було продано понад 40 мільйонів копій.

Альбом 1990 року To The Extreme із цією піснею залишався на вершині чарту Billboard в Америці протягом 16 тижнів, було продано понад 13 мільйонів копій.

Він став неймовірно знаменитим і зустрічався з Мадонною вісім місяців.

Пабло Ескобар зайнявся торгівлею кокаїном на початку 1970-х років, співпрацюючи з іншими злочинцями і сформувавши Медельїнський картель.

До середини 1980-х років статки Ескобара оцінювалися в 30 мільярдів доларів, а готівки в нього було стільки, що це спричинило дефіцит доларів у США. Контрабанда кокаїну приносила близько 420 мільйонів доларів на тиждень.

На свою віллу Гасієнда Наполес він навіть імпортував трьох самок бегемотів і одного самця. Після ліквідації Пабло Ескобара 1993 року бегемоти розплодилися і влаштували екологічну катастрофу.