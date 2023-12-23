Священик пояснив, чи гріх фізично працювати на Різдво Христове

25 грудня православні християни відзначають велике і світле свято — Різдво Христове. Цей день один із найголовніших днів у християнській релігії, адже на світ народився Ісус Христос.

Звичайно, кожен вірний християнин, який шанує віру в Бога, завжди задається питанням, чи можна працювати в церковні свята. Фокус звернувся за коментарем до священика Івана Верескуна, який роз'яснив ситуацію

Чи гріх фізично працювати на Різдво Христове Фото: GettyImages

"З приводу таких моментів, працювати, рубати, прати тощо. Треба сказати, на все є свій час. У Біблії є такі слова: "Є час плакати, є час сміятися, є час збирати каміння, є час розкидати". Тобто йдеться про те, якщо для нас є важлива подія приходу у світ месії Христа, то ми готові її розділяти з ним. А якщо в нас є якісь побутові питання, то ми схожі на тих людей, які не прийняли Марію, яка збиралася народжувати. Не прийняли у свій дім, у своє поселення і вона змушена була через людські клопоти йти в поле і там у печері серед тварин народжувати Бога, царя світу", — зазначив Іван Верескун.

Однак священик також пояснив, що це не означає, що працювати у свята категорично не можна.

"Взагалі, якщо людині доводиться працювати у свята, це не має бути проблемою. Ми завжди подумки можемо звертатися до Бога, дякувати йому за все те, що в нас є, просити підтримки для інших, благословляти людей. Тобто, це набагато краще ніж просто псувати свій час, даремно його проживати, не знати чим зайнятися, тому що свято, нічого не можна робити", — сказав Іван Верескун.

Він також зазначив, що головне, що не можна робити у святий день — це грішити.

"У свято ми не можемо робити гріхів, зла. Це ми завжди повинні тримати на контролі. Зокрема, у свято ми точно не повинні робити гріха",- наголосив Іван Верескун.

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