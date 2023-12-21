Священник назвав три основні страви, які повинні бути на різдвяному столі

Різдво — це тепле родинне свято, яке часто збирає всіх членів сімʼї за святковим столом. З давніх-давен існує повірʼя, що у цей день на столі обовʼязково повинно бути 12 святкових страв. Наші предки з покоління в покоління передавали родинні рецепти страв, які прикрашали різдвяний стіл.

Однак з часом традиції змінюються. Тому Фокус вирішив дізнатися у священника, які страви обовʼязково повинні бути на столі у цей день.

Священник Іван Верескун пояснив, що ще з давніх часів вважалося, що на столі у Різдво повинні обовʼязково бути кутя, калач та узвар.

Страви, які повинні бути на різдвяному столі Фото: Рexels

"Різдво Христове — це подія, яка міняє хід історії на землі. Вона повʼязує нас з народженням, з продовженням життя, вона також поєднує і живих, і спочилих. Основними традиційними стравами на різдвяному столі завжди були кутя, узвар і калач. Звісно, є додаткові страви, які також мають символічне значення. Але кутя, узвар і калач — це основні символи воскресіння, життя, яке продовжується, смерті. В цих основних стравах відбувається поєднання і живих, і спочилих людей", — зазначив священник.

Він також наголосив, що традиція подавати ці продукти на святковий стіл була актуальна як у християнські, так і дохристиянські часи.

Як розповів священник Іван Верескун, у реаліях нашого сьогодення різдвяний стіл не обов’язково заповнювати багатьма стравами, як раніше йшлося про 12 страв. Він наголошує, що замість того, щоб стіл ламався від їжі, краще поділитися нею з нужденними, або кошти заплановані на свято розділити — частину для страв, а іншу для потреб армії, допомозі волонтерам, чи нужденним тощо.

Страви, які повинні бути на різдвяному столі Фото: Рexels

"Важливо, щоб все-таки різдвяний стіл у сьогоднішніх реаліях ніс у собі якусь добру справу. Ми можемо, наприклад, ту заплановану суму, чи кількість продуктів, які ми мали споживати, розділити з людьми малозабезпеченими, комусь задонатити, наприклад, військовим на якусь частину, чи підтримати волонтерів. Не потрібно акцентувати увагу, щоб наш різдвяний стіл ламався. Варто направити наші ресурси на добру справу", — резюмував священник.

Нагадаємо, Фокус раніше писав матеріал "Небезпечне для гаманця Різдво. Як уникнути зайвих витрат під час зимових свят", про те, скільки і чому українці витрачають грошей на свята.