20 грудня 2023 року: Ігнатія Богоносця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також погано думати про інших, злословити.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. Коли Ігнатій був дитиною, Господь поклав на нього свою руку і сказав, що той буде пророкувати. Так в юності святий отримав прізвисько Богоносець. Тоді імператором був язичник Траян. Ігнатій виступив проти цього. За віру в Бога його відправили до Риму, де засудили до смерті на арені. Колись Ігнатій вийшов у її центр і став проповідувати християнство. У цей час його розірвали дикі звірі.
Що не можна робити 20 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- прати і прясти;
- виходити без потреби на вулицю;
- погано думати про інших, злословити;
- відмовляти людям у допомозі.
Народні повір'я та прикмети:
- якщо хмари йдуть проти вітру, скоро почнеться снігопад;
- сині хмари — до тепла, білі — до сильного вітру;
- іній на деревах — до ясної погоди;
- зоряне небо — до гарного врожаю;
- хуртовина цього дня — до холоду і дощів, ясна і морозна погода — до спеки.
День ангела святкують:
Антоній, Данило, Іван, Ігнатій, Філогоній.
Народилися в цей день:
1974 рік — Василь Сліпак (убитий у 2016), український оперний співак, соліст Паризької національної опери;
1998 рік — Кіліан Мбаппе, французький футболіст камерунського походження, чемпіон світу (2018).
А також у цей день:
1868 рік — у Львові засновують українське товариство "Просвіта";
1880 рік — у Нью-Йорку на Бродвеї увімкнули перші електричні вогні.