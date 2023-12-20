20 грудня 2023 року: Ігнатія Богоносця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також погано думати про інших, злословити.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. Коли Ігнатій був дитиною, Господь поклав на нього свою руку і сказав, що той буде пророкувати. Так в юності святий отримав прізвисько Богоносець. Тоді імператором був язичник Траян. Ігнатій виступив проти цього. За віру в Бога його відправили до Риму, де засудили до смерті на арені. Колись Ігнатій вийшов у її центр і став проповідувати християнство. У цей час його розірвали дикі звірі.

Що не можна робити 20 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

прати і прясти;

виходити без потреби на вулицю;

погано думати про інших, злословити;

відмовляти людям у допомозі.

Народні повір'я та прикмети:

якщо хмари йдуть проти вітру, скоро почнеться снігопад;

сині хмари — до тепла, білі — до сильного вітру;

іній на деревах — до ясної погоди;

зоряне небо — до гарного врожаю;

хуртовина цього дня — до холоду і дощів, ясна і морозна погода — до спеки.

День ангела святкують:

Антоній, Данило, Іван, Ігнатій, Філогоній.

Народилися в цей день:

1974 рік — Василь Сліпак (убитий у 2016), український оперний співак, соліст Паризької національної опери;

1998 рік — Кіліан Мбаппе, французький футболіст камерунського походження, чемпіон світу (2018).

А також у цей день:

1868 рік — у Львові засновують українське товариство "Просвіта";

1880 рік — у Нью-Йорку на Бродвеї увімкнули перші електричні вогні.