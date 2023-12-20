Яку зачіску зробити на Новий рік: ідеї, які зроблять вас зіркою вечора

Напередодні новорічних свят у кожної жінки завжди виникає низка проблем — що одягти, який макіяж зробити, яку зачіску, а що з нігтями?

Звісно, до свята кожна жінка мріє бути готовою. Тому шукати ідеї для новорічних образів варто заздалегідь. Фокус підготував спеціально для українських жінок ідеї, які полегшать вибір зачіски на новорічну ніч.

Насправді, зачіска це вже не така велика проблема, адже її можна зробити за лічені хвилини, а виглядати ви будете приголомшливо.

Отже, безпрограшний варіант на довге волосся — кінський хвіс. Ця зачіска вже тривалий час на піку популярності, а головне для її виконання знадобляться лічені хвилини.

Кінський хвіст Кінський хвіст Кінський хвіст Кінський хвіст Кінський хвіст

Кінських хвіст можна зробити з різними варіаціями. Наприклад, просто зібрати все волосся в один хвіс або на потилиці, або на макушці. Також спокійно спереду обличчя можна залишити вільні пасма на скронях, це додасть вишуканості та легкості. Пасма також можна злегка підкрутити.

Крім цього, спокійно можна з цих пасм заплести дві кіски та прикрасити кільцями, які зараз в тренді.

Кінський хвіст також спокійно можна поєднати з іншими зачісками. Наприклад, зверху заплести колоски, а решту волосся підібрати у хвіст.

Також спокійно можна додати загадковості та вишуканості обмотавши кінський хвіст пасмами волосся навколо резинки.

Локони Локони Локони Локони

Щодо короткого та середнього волосся. Безпрограшним варіантом завжди були і є локони. Однак не варто занадто робити завивки волосся. Стильно та цікаво виглядатимуть легкі локони, які по різному можна вкласти на волоссі. Спокійно можна імітувати образ Мерлін Монро, або ж підкреслити свою особистість цікавими аксесуарами на волоссі.

Щоб додати чогось новенького, можна зробити цікавий проділ, або укласти волосся на один бік, а інший прикрасити аксесуарами.

Ще один варіант на довге волосся. Зачіска з 90-х. Легка пальмочка на макушці та повністю розпущене волосся ззаду. Волосся спокійно можна підкрутити.

Також можна підібрати волосся біля скронь та зібрати його біля потилиці, а решту залишити вільним. Додати цікавості можна привабливим аксесуаром.

Легкі хвилі по волоссю

Не варто забувати і про елегантну зачіску голлівудських зірок, які залишають волосся розпущеним та роблять виразну напівхвилю по всій довжині.

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