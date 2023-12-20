Відома українська модель, яка поборола рак, вдруге стане мамою

У 23-роки модель дізналася, що хворіє раком. Однак не втратила надію і почала боротьбу з хворобою. Зараз Дарина Мітченко в ремісії.

Відома українська модель, яка поборола рак, Дарина Мітченко, повідомила, що незабаром вдруге стане мамою. Про це жінка повідомила у себе на сторінці в інстаграм.

"Скоро вже нас буде 4. Сьогодні важливий день для нашої родини. Не тому що ми дізнаємось хто у нас буде — дівчинка, чи хлопчик….нам взагалі всеодно, а тому, що ми нарешті познайомимось ближче з новою людиною в нашому житті, на яку ми вже дуже чекаємо. Вже будемо до дитини звертатися, думати про імʼя і попереду нові пригоди разом", написала Дарина Мітченко (Пахомова).

Вже згодом модель опублікувала відео з гендерпаті, на якому пара дізналася, що вони стануть батьками другої донечки. Модель також розповіла, що організацією свята повністю займався її чоловік Володимир.

"Захоплююся нашим татусем прекрасним-спина хвора, ходити не може, але ці стрічки 2 дні штампував, все організував, знайшов що треба, мої істерики витримав, просто мій краш — ми, дівчата, за ним, як за камʼяною стіною, нам пощастило. А що до мене — то я 100% мама дівчат. Заплітати коси, пити з ними просеко, жартувати і пліткувати, робити маски, мандрувати….ой всьо. Така щаслива, не можу передати вам ))))) У Аліси буде сестраааааааа", — додала модель.

Варто відзначити, що нині модель разом з родиною живе в Іспанії. До початку війни в Україні вони жили в рідному місті Дарини — Харкові.

Відомо, що коли Дарині було 23 роки, лікарі діагностували їй рак — лімфому Ходжкіна. Дівчина не втратила надію і почала боротьбу з хворобою. Тоді вона стала амбассадором фрази #ракдурак. Дівчина поголила волосся і зробила напис на лобі, таким чином продемонструвавши підтримку усім хворим.

Дарина пройшла тривале лікування — 8 курсів хіміотерапії та 17 опромінень. На щастя, лікування стало дієвим і дівчина одужала. Після вона успішно вийшла заміж та народила першу доньку.

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