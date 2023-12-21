Тимур Мірошниченко розповів, хто підштовхнув їх родину на друге усиновлення

Родина Мірошниченків вже розпочали процес підготовки до усиновлення другої дитини.

37-річний український телеведучий Тимур Мірошниченко зізнався, що на усиновлення другої дитини їх з дружиною Інною підштовхнула старша донька. Про це він розповів в своєму інстаграмі, відповідаючи на питання підписників.

Зокрема, на запитання шанувальників, чи планує родина 4 дитину, Тимур відповів, що "так". Також він уточнив, що вже разом з дружиною розпочали процес підготовки до другого усиновлення. Саме тому, вони сподіваються, що у 2024 році їх вже буде шестеро.

На запитання, якої статі буде друга дитина, яку вони планують усиновити, Тимур відповів, що це буде дівчинка і пояснив чому.

"Дівчинку. Моя прям вимагає. Бо каже, що несправедливо: Марко спить з Марселем у кімнаті, я з Інною, а вона одна. І говорить про сестричку так, ніби вона вже є, але просто поки не вдома",- написав Тимур.

Деякі підписники поцікавилися, чи відчуває він різницю в любові до дітей. Телеведучий відповів, що не відчуває різниці і не знає як це працює, але йому здається, що він не просто любить усіх однаково, а з кожним днем навіть більше.

Також телеведучий зізнався, що у родині немає домашніх тварин, тому, що вони мають трьох дітей.

Нагадаємо, Тимур та Інна у стосунках з 2018 року. Разом пара має двох рідних дітей — Марка та Мію. У 2023 році зіркова родина наважилася усиновити хлопчика з дитячого будинку. Йому сімʼя дала імʼя Марсель. Хлопчик має певні вади здоровʼя, тому нині родина активно займається його обстеженнями. Малюк вже переніс одну операцію, попереду ще декілька. Попри складні діагнози, за місяці життя в родині хлопчик демонструє явний прогрес у розвитку.

Нагадаємо, телеведучий Тімур Мірошниченко отримав нагороду "Тато року 2023".