"Аквамен-2" у подарунок на Різдво: жахливий чи прекрасний. Рецензія на фільм

В Україні відбулася прем'єра другої частини "Аквамена".

Цього тижня у світовому прокаті стартував показ другого "Аквамена" і, скажімо прямо, викликав море несхвальних відгуків від критиків, які, здавалося, тільки й чекали на вихід фільму з Момома, щоб вилити на нього всю свою жовч і розчарування року, що минає.

Як тільки не назвали творіння Джеймса Вана: і "останнім криком з дна всесвіту DC", і "пластиковим пакетом, який пливе по похмурих глибинах супергеройського кіно", а Пітер Бредшоу з The Guardian встиг припустити, що Джейсон Момоа в перервах між дублями дзвонив агенту з докорами, як той міг допустити таке неподобство в його кар'єрі, і чому такого не сталося з Джулією Робертс або Леонардно Ді Капріо.

Окей, критики, ми вас почули. Фокус побував на перерваній тривогою прем'єрі "Аквамена-2" і озвучує свій вердикт.

Про що фільм "Аквамен-2"

Якщо коротко — про те саме, про що і перший — про Джейсона Момоа, який просто куражиться, зображуючи перебільшену версію самого себе, абсолютно без сорому іронізуючи над власною невигадливістю. Загалом, цим і був обумовлений значний касовий успіх першої стрічки. Але ми всі знаємо, як складно зупинитися, коли щось починає приносити високі доходи: "Аквамен" був приречений на продовження і отримав його у вигляді сиквела "Аквамен і Загублене царство".

Трейлер фільму "Аквамен-2"

За сюжетом другої частини король океану Артур Каррі (Момоа) живе звичайним земним життям, одружений з принцесою Мерою (Ембер Герд, яку то вирізали з фільму, то повертали назад), виховує однорічного сина, п'є пиво і їсть бургери. Ці непомітні події чергуються із засіданнями океанічної ради, в якій править Артур у статусі короля після того, як відправив в ув'язнення свого брата Орма Каррі.

Звичайна течія життя переривається раптово назрілою небезпекою різкого потепління клімату і мутації всіх істот, що населяють сушу й океани. Аквамен розуміє, що не впорається самотужки, і визволяє з ув'язнення ним же відправленого в пустельне вигнання брата. Як то кажуть, сила — добре, а дві — краще (тут навмисно не сказано про голову). У пригодах братам допомагає "прокачаний високорозвинений інтелект у вигляді восьминога Фопо", який, незважаючи на свій розвиток, не розмовляє і видає нечленороздільні звуки.

Плюси та мінуси фільму "Аквамен-2"

З плюсів варто відзначити ту саму самоіронію Момоа: вона не тільки не зникла з сюжету, вона вийшла на інший рівень і стала відігравати окрему роль, перетворившись на автономного персонажа. Приблизно таку саму історію ми спостерігали у "Форсажі-10", в якому Момоа так познущався зі свого персонажа — істерично-аб'юзивно-параноїдального наркоторговця Данте, що вся автомобільна історія "Форсажу" просто відійшла на другий план і перетворилася на тло для головного лиходія сюжету.

Так само сталося і з "Акваменом". У кожному епізоді фільму Момоа немов говорить глядачеві: "Так, я розумію, що це не Генрі Джеймс, і я знімаюся в картинах, далеких від класики, але давай із цього витягнемо максимум веселощів!" А веселощів у другій частині хоч відбавляй: погоні, мутанти, підводні битви і багато гумору, місцями досить вдалого.

З мінусів можна відзначити надлишок грубого продукт-плейсменту. На початку фільму глядач насамперед бачить бренд пива, а потім — самого Аквамена. З плином сюжету ми знову чуємо рекламу бургерів та інших невигадливих атрибутів життя американців.

До мінусів можна віднести і недолугий сценарій. І ми зараз — не про відсутність поваги до законів фізики. Щоб не спойлерити, не будемо вдаватися в подробиці — все побачите самі.

Але для того, щоб зрозуміти цінність і доцільність фільму "Аквамен-2", слід згадати, для чого люди взагалі ходять на супергеройські фільми та за що люблять комікси. Правильно — за відсутність закону гравітації і можливість вийти за межі реального, подивитися на того, хто завжди перемагає, розриваючи леву пащу, і жартує в найпатовішій ситуації, рятуючи світ від чергового апокаліпсису. Усі вище перераховані аспекти присутні в новому "Аквамені". Адже комікси і супергерої — це не про "шукайте і знайдете", а про "забудьте про закони і доцільність".

Звичайно, кіностудія DC випустила за 2023 рік два провальні фільми — "Флеш" і "Марвели", а "Аквамен" ризикує доповнити "святу трійцю". Але період старту прокату сиквела з Момоа настільки вдалий, що цілком може підняти картину на верхні позиції касових зборів.

Тож цей "пластиковий пакет" усе ще може принести своїм продюсерам із "похмурих глибин" кілька скринь золота.

Чи варто дивитися фільм "Аквамен-2"?

Так, якщо:

Ви думаєте, як розважити дітей на канікулах. "Аквамен" — яскравий і розважальний. Утім, дорослим теж не буде нудно: як мінімум порахуєте кількість факапів у фільмі.

Ви — шанувальники Джейсона Момоа: він явно старався.

Ні, якщо:

Ви категорично і неприязно налаштовані до фільмів DC і взагалі схильні ходити в кінотеатри заради смислів. Вам точно не сюди!

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Анатомія падіння".