Він Дизеля судитимуть через звинувачення в домаганнях

Асистентка, яка звинувачує актора в домаганнях, пропрацювала з ним лише 9 днів.

Асистентка 57-річного американського актора Він Дізеля, відомого ролями у фільмі "Форсаж", звинувачує його в сексуальних домаганнях. Жінка згадала про інцидент, який стався у 2010 році, пише Reuters.

Мова йде про жінку на імʼя Астра Йонассон. Вона стверджує, що актор домагався в одному з готелів Атланти (США), де якраз проходили зйомки фільму "Швидка пʼятірка".

За її словами, одного дня актор привів свою помічницю в номер готелю і сказав лягти на ліжко. Вона відмовилася. Однак, Він Дизель підійшов до неї, коли вона намагалася вийти з номера і почав мацати.

У позові Астра дала свідчення за якими, нібито, актор почав мацати та цілувати її груди. Потім він почав знімати з неї білизну, що налякало жінку. Вона почала кричати, вирвалася і втекла до ванної кімнати.

Після Дизель зайшов до неї, притиснув до стіни і змусив трогати його статевий орган з ерекцією. Потім актор почав мастурбувати. Жінка злякалася тиску з боку актора, тому аби не роздратувати його притислась до стінки та закрила руками очі та голову. Далі Дизелю надійшов телефонний дзвінок від сестри, який і врятував жінку.

Відомо також, що Астра пропрацювала з актором лише 9 днів. Після інциденту її звільнили та розірвали з нею контракт.

Сам Він Дизель заперечує звинувачення, а його адвокат заявляє, що є докази, які повністю спростовують інформацію.

Варто відзначити, що жінка крім звинувачень в домаганні, заявляє про дискримінацію та незаконне розірвання контракту.

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