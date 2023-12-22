Дружина Григорія Решетніка повідомила, що у квартиру їх друзів влучив шахед

Христина Решетнік зізналася, що під час обстрілів постраждали їх друзі та колеги, які, на щастя, залишились живими.

Дружина телеведучого та шоумена Григорія Решетніка, відомого як ведучого шоу "Холостяк", Христина повідомила, що у квартиру їх друзів поцілив шахед. Подія трапилася вночі, 21 грудня, під час чергового обстрілу столиці російськими окупантами, написала Христина в Instagram.

Вбудинок друзів Решетніків потрапив шахед Вбудинок друзів Решетніків потрапив шахед

"Складна ніч. Бо в той будинок, куди вчора влучив шахед — наших друзів",- написала Христина під фото пошкодженої квартири.

Мова йде про телеведучого Андрія Ковальського та його дружини Тетяни. Мова йде про багатоповерхівку в Солом'янському районі. У результаті влучання виникла пожежа. На щастя, її вдалося загасити і всі залишилися живими.

Зараз відомо про пошкодження шістьох квартир в цьому будинку, серед яких і житло телеведучого. На, щастя родина вижила. Однак їх квартира вщент зруйнована.

"Життя таке непередбачуване, тільки бачилися днями, а сьогодні в будинок друзів потрапив шахед",- написала Решетнік під фото з допрем'єрного показу мультфільму "Переліт", де сімʼї побували з дітьми.

Нагадаємо, дружина телеведучого показала перші кадри з квартири, яку зруйнували окупанти.