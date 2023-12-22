Старша донька Олени Кравець похизувалася новими татуюваннями на тілі

Марія Кравець полюбляє татуювання, тому раз у рік оновлює зображення на своєму тілі.

Старша донька 46-річної акторки та телеведучої Олени Кравець, біль відомої як учасниці "95 квартал", Марія похизувалася перед підписниками новими татуюванням на тілі. Фото трьох ескізів на руці 20-річна дівчина опублікувала в своєму інстаграмі.

Відомо, що дівчина полюбляє тату, тому часто піддається на експерименти. Цього разу Марія вирішила зробити аж три татуювання і всі на руці.

Ймовірніше всього, тату донька Олени Кравець робить в одному із тату салонів столиці.

Тепер щодо самих татуювань. На одному із ескізів видно, що дівчина планує вибити на поверхні лівої руки цифри — 1974. Однак, що символізують ці цифри для Марії не відомо. Татуювання зроблене червоною фарбою.

Татуювання Марії Кравець Фото: https://www.instagram.com/maarriill

Друге татуювання у формі планети Сатурн. Однак це не просто планета, всередині неї видно трьох людей — чоловіка та жінку, які тримаються за руки та ще одну жінку позаду них. Ймовірніше всього, це танець. Це татуювання виконане в синьому кольорі.

Однак, на цьому дівчина не зупинилася і зробила третє татуювання і теж на руці. Зображення схоже на краплю, всередині якої інші краплі. Зроблене тату двома кольорами червоним та чорним. Що означають всі три татуювання Марія не розповіла.

Донька Олени Кравець полюбляє татуювання на тілі, тому періодично придумує щось нове і втілює це в життя.

Варто відзначити, вже незабаром Марія презентує нове шоу на Ютубі, в якому з’явиться разом зі своєю зірковою мамою. Про це раніше розповідала Олена Кравець. Акторка не вдавалася в подробиці, однак назвала, що темою шоу будуть стосунки батьків та дітей у форматі розмови на кухні.

Нагадаємо, стало відомо, хто замінить Олену Кравець у "Вечірньому Кварталі".