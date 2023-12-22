Саша Бо зі сльозами на очах розповіла про складної материнства

Саша Бо зізналася, що їй складно боротися з відчуттям, що поки вона не належить сама собі.

28-річна українська блогерка Саша Бо (Олександра Тернавська) поскаржилася на материнство після місяця народження третьої дитини. Відео зі сльозами на очах блогерка оприлюднила на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, як з’ясувалося, Саша Бо мала плани на день, на які чекала з нетерпінням, однак через капризи одномісячної доньки Віри, яку вона народила у другому шлюбі від Платона Тернавського, вона змушена була все це скасувати.

"Я почала збиратися в 11:00, щоб зняти рекламу і бути готовою на 15:00 поїхати в одне місце. Нічого не зняла, взагалі не готова і близько. Віра просто хоче бути на ручках, а в мене їх лише дві. Бути мамою грудної дитини — це перестати належати собі. Просто розплакалась", — написала блогерка.

Саша Бо відзначила, що насправді їй немає на що жалітися і вона щаслива, що її дитина здорова. Однак відчуття, що ти більше не належиш собі дуже давить емоційно і виснажує.

Вона зізналася, що зараз постійно 24/7 перебуває з донькою, адже та на грудному годуванні і постійно просить груди. Через це Олександра немає можливості вільно робити свої плани. Вона наголосила, що і так раз в тиждень робить щось з бажаного, однак цього разу і це не вдалося. Через це вона емоційно не витримала та розплакалася.

Саша Бо про материнство Саша Бо про материнство

"Холєра, тепер і макіяж робити заново. Якщо оцінити все загалом, то мені немає на що жалітися. Дитина здорова, її не турбує животик, вона не плаче від болю чи дискомфорту. Але вона починає кричати, щоб знову взяти груди. Це просто звичка для неї, як ритуал заспокоєння. Вірочка на грудях постійно. Не можу її обмежувати в цьому, бо я для неї цілий світ і єдина людина, яка дає відчуття безпеки.

Але немати часу піти в туалет, не встигати нанести маску на волосся і відмінити всі свої плани, які і так бувають раз на тиждень — це добиває", — резюмувала Саша Бо.

Відзначимо, що блогерка вже вдруге заміжня і має двох синів від першого шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом. Сини періодично живуть то з нею, то їздять у гості до батька. Так сталося і цього тижня. Однак судячи з усього блогерка емоційно втомлена, тому дозволила собі поскаржитися підписникам.

Нагадаємо, Саша Бо поділилась з шанувальниками фото з таїнства хрещення новонародженої доньки.