Рік якої тварини 2024 і як привернути до себе удачу з його допомогою

2024 рік за китайським календарем буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона, який символізує мудрість, великодушність і щедрість.

Астрологиня Марія Піон розповіла, хто буде покровителем 2024 року за східним календарем і за допомогою яких символів можна залучити позитивну енергію в майбутньому році.

Рік кого 2024 рік за східним календарем?

Наступний рік, 2024, за китайським календарем буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Дракона дуже шанують у Китаї — він став символом імператорської влади, а також великодушності та щедрості. Рік Дракона асоціюється із силою, могутністю та удачею. Вважається, що цей час сприятливий для починань і досягнення видатних результатів.

Коли настане рік Дракона за східним календарем і що він нам обіцяє?

Дракон візьме кермо влади 10 лютого 2024 року до 28 січня 2025 року. Дерево є стихією цього року, що може надавати додаткового аспекту зростання, стійкості та розвитку. Елемент Дерева ще пов'язаний зі зростанням і зеленим кольором, що може вказувати на підвищену увагу до здоров'я, фітнесу та благополуччя цього року. Дерево також асоціюється з корінням і сімейними цінностями. Це може підкреслити важливість сімейних стосунків, традицій і підтримки близьких. Але також варто пам'ятати, що Дракон — доволі небезпечна істота, яку легко розлютити, але якщо ставитися до нього з повагою, то він допоможе подолати будь-які перешкоди та вийти з будь-яких ситуацій цілими й неушкодженими.

Яким можна символами привернути удачу в рік Зеленого Дракона?

Зелений і червоний колір

Одягайтеся червоним або зеленим одягом, оскільки ці кольори будуть головними в рік Зеленого Дерев'яного Дракона. Червоний символізує енергію, пристрасть і рішучість, а зелений пов'язаний з гармонією і процвітанням.

"Золоті" фрукти

Розмістіть на видному місці фруктницю з апельсинами, мандаринами або хурмою, адже солодкі плоди золотистого (помаранчевого кольору) налаштовують Дракона.

Прикраси

Розмістіть у своєму будинку зелені прикраси, такі як зелені свічки, подушки, килими та інші елементи інтер'єру. Це створить атмосферу радості та позитиву.

Зображення дракона

Розмістіть зображення драконів у різних частинах вашого будинку. Дракон у китайській культурі символізує силу, удачу і благополуччя.

Червоний колір

Додайте елементи червоного кольору у вашій підготовці. Червоний також вважається кольором удачі в китайській культурі, і його використання може приносити удачу і процвітання.

Сприятливі символи

Скористайтеся китайськими символами удачі, такими як "Фу" (щастя), "Лу" (процвітання) і "Шоу" (довголіття). Ви можете використовувати їх у прикрасах, картинах або в інших елементах декору.

Квіти та рослини

Додайте в будинку зелені рослини та квіти, такі як бамбук або орхідеї. Ці рослини вважаються символами удачі та довголіття.

Традиційні китайські частування

Підготуйте традиційні страви китайської кухні, які вважаються символами удачі, такі як баклажани, гриби, рис і риба.

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