Овни, Леви та Стрільці. Фінансовий Таро-прогноз у 2024 році Дракона

Яким буде 2024 рік для представників вогняних знаків щодо фінансів.

Нам належить зустріти високосний 2024 рік Дракона і намагатися в ньому досягти успіху, що, можливо, не завжди вдаватиметься легко. Адже високосні роки не відрізняються легкістю. Але з іншого боку, коли нам було легко за останні кілька років.

Пропоную розглянути грошовий Таро-прогноз на 2024 рік для знаків стихії Вогню — Овнів, Левів і Стрільців. Ці знаки різко приймають рішення і звикли діяти динамічно. Розглядаємо, яким буде для них 2024 рік у плані фінансів.

Овен

Фінансовий Таро-прогноз для Овнів на 2024 рік Дракона

Перший квартал року для Овнів буде мінливим, і періоди будуть дуже різними. Початок року обернеться коротким затишшям у фінансах, після чого настане певний переломний момент, після якого Овни почуватимуться не найкращим чином і намагатимуться відновити енергетичні та грошові потоки. Але всі зусилля окупляться сторицею і, починаючи приблизно з п'ятого місяця 2024 року, вам буде регулярно щастити удача, яку тільки залишається ловити не льоту. Наприкінці року на вас чекає нове партнерство, яке додасть сил і енергії у вашу повсякденність і фінансові питання. Причому, характер цього союзу може відбутися бути як діловим, так і особистим.

Лев

Фінансовий Таро-прогноз для Львів на 2024 рік Дракона

У першій половині року Леви захищатимуть свій фінансовий простір і відстоюватимуть особисті бізнес-інтереси. Можливі помилкові рішення, які можуть обернутися позитивним досвідом. Не засмучуйтеся! У вашому випадку все буде на благо. Починаючи з другої декади 2024 року вас переслідуватиме фінансова удача, від якої не сховатися.

Взагалі, Леви можуть очікувати на прориви у фінансовій сфері та перехід на інший рівень. Цього року все буде у ваших руках: простір буде вас обдаровувати.

Стрілець

Фінансовий Таро-прогноз для Стрільців на 2024 рік Дракона

Стрільцям доведеться бути обережними в першій декаді 2024 року. Можливі провокації, і різке закінчення партнерських відносин. Зміни, нові віяння і перспективні проєкти.

Починаючи з третьої декади 2024 року Стрільці відчуватимуть себе господарями полежня. Догоджати будуть вам, а не ви, і вас це тішитиме, як ніколи. Друга половина року ознаменується фінансовою стабільністю і плавним зростанням (у когось різким зростанням). А ось самий кінець року може відзначитися марним очікуванням траншу або оплати послуг.