23 грудня 2023 року: мученика Феодула — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також підшивати одяг.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодула, який у III столітті за свою віру зазнав страждань на острові Крит. Ще цього дня вшановують преподобного Нифонта, який жив у V столітті і за допомогою сили своєї віри боровся з нечистою силою. Саме його і вважають захисником від лукавого.
Що не можна робити 23 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- заплітати комусь коси;
- підшивати одяг, укорочуючи його.
Народні повір'я та прикмети:
- вітер — до гарного врожаю і дощового літа;
- якщо кури поводяться неспокійно, очікуйте заметіль;
- сніг і хуртовина — чекайте на холодний липень.
День ангела святкують:
Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.
А також у цей день:
1846 рік — брати Джордж і Майкл Боїнги засновують компанію з випуску велосипедів, яка зараз займається авіабудуванням і авіаперевезеннями;
1947 рік — у Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн і Вільям Шоклі демонструють свій винахід — транзистор;
1954 рік — перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік жертвує нирку своєму братові-близнюку Річарду;
1968 рік — американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стають першими людьми, які досягли орбіти Місяця.